Где покататься на сапборде: 5 мест во Владивостоке

Сапборды уже не первый год пользуются популярностью у приморцев. С наступлением теплого времени года в бухтах города уже можно увидеть любителей морских прогулок на резиновых досках. Если нет своего сапа, то его всегда можно взять в аренду или отправиться на прогулку вместе с единомышленниками, для этого в городе существуют специальные экскурсии.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«ФедералПресс» рассказывает о пяти местах Владивостока, где можно отправиться на прогулку на сапе.

Остров Русский

Остров Русский– самое популярное место у любителей активного отдыха. Исключением не стали и сап-доски. Благодаря чистой воде можно не только насладиться прогулкой, но и увидеть прелести морского дна. Так, во время прогулки по бухте Труда можно увидеть кладбище списанных кораблей ТОФ. Несмотря на огромный слой ржавчины, суда до сих пор хранят свои тайны. Еще одно привлекательное и живописное место – бухта Парис в проливе Босфор Восточный. Несмотря на то, что бухта имеет высокие скалистые берега, центральная ее часть по-настоящему завораживает.

Бухта Новый Джигит или мыс Тобизина – популярное место не только у местных жителей, но и туристов. Место знаменито необыкновенными скалами, обрывами и пещерой. Прогулки на досках здесь пользуются популярностью в хорошую погоду и полный штиль.

Бухта Патрокл

Также одним из самых доступных для приморцев-автомобилистов местом для прогулки на сапе является бухта Патрокл. Из-за переменчивой погоды не всегда можно устоять на доске, поэтому любители морских прогулок заранее никогда не смогут предугадать отсутствие волн.

Токаревский маяк