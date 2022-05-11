В Калининграде запустили обзорные экскурсии на катере

На шесть мостов и другие достопримечательности Калининграда можно посмотреть с воды во время обзорной экскурсии на катере. Об этом «Афише Клопс» рассказали организаторы.
40-минутное путешествие на катере по Преголе — это то, что запомнится надолго! Капитаны «Бычка», «Ирины», «Одиссея», «Корсара» и «Калипсо» предлагают полюбоваться шикарными видами Калининграда, увидеть Кафедральный собор и другие знаковые места города с необычных ракурсов.
Туристическая флотилия причалила у Рыбной деревни на ул. Октябрьская, 4-6. Катера отправляются в плавание каждые 15-20 минут. Юнги до трёх лет путешествуют бесплатно.