В Калининграде запустили обзорные экскурсии на катере

На шесть мостов и другие достопримечательности Калининграда можно посмотреть с воды во время обзорной экскурсии на катере. Об этом «Афише Клопс» рассказали организаторы.

40-минутное путешествие на катере по Преголе — это то, что запомнится надолго! Капитаны «Бычка», «Ирины», «Одиссея», «Корсара» и «Калипсо» предлагают полюбоваться шикарными видами Калининграда, увидеть Кафедральный собор и другие знаковые места города с необычных ракурсов.