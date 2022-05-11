За майские выходные Анапу посетили около 90 тысяч туристов

В майские праздники Анапа приняла около 90 тысяч туристов, сообщили в администрации курорта.

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Планировалось, что за длинные выходные Анапу посетят свыше 80 тысяч туристов.

С 1 по 10 мая на курорте работали порядка 250 объектов размещения со средней загрузкой 73 процента, а также 20 объектов туристического показа. К лету на курорте заработают более 100 пляжных территорий.

- Мы продумали все, чтобы отдыхать нашим гостям было интересно и комфортно, - объяснил мэр Анапы Василий Швец. - Помимо природных достопримечательностей, пляжного и морского отдыха, разнообразной досуговой программы, россиян ждет наш санаторно-курортный комплекс с самой современный лечебной базой, бассейнами, в том числе с морской водой, и уникальными методиками. Также приглашаем посетить наши винодельни и другие объекты агротуризма.