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2 часа назад

За майские выходные Анапу посетили около 90 тысяч туристов

Российская Газета

В майские праздники Анапа приняла около 90 тысяч туристов, сообщили в администрации курорта.

За майские выходные Анапу посетили около 90 тысяч туристов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Планировалось, что за длинные выходные Анапу посетят свыше 80 тысяч туристов.

С 1 по 10 мая на курорте работали порядка 250 объектов размещения со средней загрузкой 73 процента, а также 20 объектов туристического показа. К лету на курорте заработают более 100 пляжных территорий.

- Мы продумали все, чтобы отдыхать нашим гостям было интересно и комфортно, - объяснил мэр Анапы Василий Швец. - Помимо природных достопримечательностей, пляжного и морского отдыха, разнообразной досуговой программы, россиян ждет наш санаторно-курортный комплекс с самой современный лечебной базой, бассейнами, в том числе с морской водой, и уникальными методиками. Также приглашаем посетить наши винодельни и другие объекты агротуризма.

Всего с начала года в Анапе побывали порядка 240 тысяч туристов, что на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдых в России,Василий Швец,
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