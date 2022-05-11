Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

На побережье Таганрога создадут туристический кластер

runews24.ru

Компания «Группа Синара» готовится к началу строительства туристического кластера на 27 гектарах прибрежной зоны Таганрогского залива.

На побережье Таганрога создадут туристический кластер
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам вице-президента компании Алексея Абрамова, проект «Приазовье» сориентирован, в первую очередь, на создание новых объектов туристского притяжения, но вместе с тем и на благоустройство города.

На данном этапе застройщикам необходимо продолжить проработку градостроительной документации и согласовать ее с планом благоустройства Пушкинской набережной.

Напомним, что инициатива превращения Таганрога в туристический центр юга России была взята на вооружение в сентябре 2020 года, после визита в город председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В сентябре 2021 года Таганрог был включен в федеральную программу развития туристических кластеров.

Отдых в России,Алексей Абрамов,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители