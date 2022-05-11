На побережье Таганрога создадут туристический кластер

Компания «Группа Синара» готовится к началу строительства туристического кластера на 27 гектарах прибрежной зоны Таганрогского залива.
По словам вице-президента компании Алексея Абрамова, проект «Приазовье» сориентирован, в первую очередь, на создание новых объектов туристского притяжения, но вместе с тем и на благоустройство города.
На данном этапе застройщикам необходимо продолжить проработку градостроительной документации и согласовать ее с планом благоустройства Пушкинской набережной.
Напомним, что инициатива превращения Таганрога в туристический центр юга России была взята на вооружение в сентябре 2020 года, после визита в город председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
В сентябре 2021 года Таганрог был включен в федеральную программу развития туристических кластеров.