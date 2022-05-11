Екатеринбург вошел в топ-10 направлений на майских

В десятку самых популярных у россиян железнодорожных направлений на майские праздники вошел Екатеринбург. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в топе-10 популярных ж/д направлений на майские Екатеринбург оказался на 8 месте.

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Как сообщили в пресс-службе Туту.ру, наиболее популярными направлениями путешествий на поездах у жителей России в минувшие праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Ростов-на-Дону. Также, Екатеринбург в топ-10 опередили Сочи, Адлер и Нижний Новгород. Казань уступила уральской столице и находится на 9 месте. Десятое место занял Воронеж.

В топ-20 популярных ж/д направлений на майские попали Симферополь, Тюмень, Тула, Ярославль, Новосибирск, Саратов, Волгоград, Владимир, Анапа (с 11 по 20 места соответственно).

Доля зарубежных направлений, по оценкам сервиса, находится на уровне 2,5%, как и год назад. В числе зарубежных железнодорожных направлений популярностью пользовались Минск, Брест, Орша, Гагра, Витебск, Могилев, Гомель, Полоцк.