Где отдохнуть у моря на Северо-Западе: направления и цены

В этом году многие привычные маршруты к морю оказались закрытыми для граждан РФ, однако некоторые регионы России готовы предложить альтернативный отдых. «ФедералПресс» собрал несколько интересных вариантов в Северо-Западном федеральном округе.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Места отдыха на Балтийском море

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Одним из самых популярных вариантов морского отдыха в СЗФО являются пляжи Балтийского моря. Стоит помнить, что этот водный объект не такой теплый, как Черное море. Однако и у него есть свои преимущества. В частности, это знаменитые широкие песчаные пляжи и большой выбор санаторного лечения, которое, в том числе, подойдет и семьям с детьми. Отдохнуть на Балтийском море можно, например, в Калининградской области.

Отправиться в отпуск к морю можно на популярные курорты в Зеленоградск и Светлогорск. Однако в социальных сетях туристы часто жалуются на узкое побережье. Дело в том, что море «поглотило» часть береговой линии. Власти строят берегоукрепительные сооружения. И это дает свои результаты. Широкие пляжи можно найти в Янтарном и в Балтийске. Также популярными являются пляжи Куршской косы. Цены на отдых разные. За сутки в хостеле потребуется заплатить примерно 600 рублей, а в гостинице такой же период будет стоить около 2,5 тыс, но есть варианты и значительно дороже, некоторые из них включают санаторное лечение.

Не только Калининградская область готова похвастаться пляжами на Балтийском море. Увидеть Балтику также можно и в Ленобласти. Можно отдохнуть на берегу Финского залива в деревне Выбье. Путешественники обещают белоснежный песок и чистую воду. Также рекомендуют пляжи Сестрорецка на Финском заливе. Стоимость номера в отеле начинается от 2 тыс. рублей за ночь. Однако некоторые хостелы и базы отдыха предлагают и более дешевые варианты.

Туристы сходятся во мнении, что отравляться в отпуск на Балтийское море лучше во второй половины июля. Дело в том, что только к этому времени вода прогревается до комфортных +23 градусов.

Экзотика на Белом и Баренцевом морях

После начала пандемии жителям РФ стали предлагать варианты отдыха и на северных морях. В Ростуризме отметили, что долететь из Петербурга или Москвы до Мурманска или Архангельска можно примерно за два часа. Летом Мурманская область предлагает туристам заняться дайвингом. Дайв-центры и школы есть в Териберке. Кроме того, путешественников готовы удивить и необычными морскими блюдами. Например, в ресторанах Кольского Заполярья подают морских ежей, гребешков, крабов, а также свежую рыбу.