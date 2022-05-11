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2 часа назад

Отпускной сезон: в Ростуризме рассказали, куда поехать отдыхать в России летом 2022 года

Вечерняя Москва

В летний сезон в 2022 году Крым и Краснодарский край могут оказаться менее востребованными из-за закрытых аэропортов. В то же время набирают популярность путешествия на личном автомобиле по туристическим местам (Карелия, Золотое кольцо и др.), а также речные круизы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

В Ростуризме рассказали, куда поехать отдыхать в России летом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что на внутренних направлениях фиксируется снижение спроса из-за закрытых аэропортов. Это может снизить популярность Черного моря летом 2022 года.

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"На путешествия влияет транспортная логистика. То, что 11 аэропортов закрыты уже третий месяц, вносит свои коррективы в загрузку (гостиниц), так как среди этих аэропортов есть и туристические направления, включая летний морской отдых",

— пояснил эксперт.

Горин заметил, что крайне востребованными оказались речные круизы, по которым есть возможность вернуть до 20 процентов стоимости при оплате картой «МИР». За летний сезон не менее 700 тысяч человек отправятся в такие круизы по Волге, Дону и Енисею, уточнил собеседник «ВМ».

Поездки по туристическим местам на личном авто остаются востребованным форматом, подчеркнул Горин.

"Очень популярны путешествия на машинах: это и Золотое кольцо, и Карелия, и Русский Север. Эта тенденция сохраняется третий год",

— рассказал специалист.

Летом будут популярны экскурсионные путешествия выходного дня, отметил эксперт: в частности, спросом пользуются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара и многие другие города.

Для любителей немассовых маршрутов туроператоры также предлагают интересные варианты, заметил Горин.

"Туроператоры готовы предложить программы на Дальний Восток, Байкал, в Татарстан. Есть рейсы в Калининград и Карелию — именно специальные чартерные рейсы, которых раньше не было. На Алтай есть предложения для активного туризма",

— рассказал эксперт.

Точные прогнозы, сколько туристов отправятся в конкретные регионы, пока делать рано, подчеркнул собеседник «ВМ»: если раньше люди планировали путешествия за два–три месяца, то сейчас — за две–три недели до начала тура. В этой ситуации цифры можно только предполагать, заключил специалист.

Отдых в России,Дмитрий Горин,Ростуризм,Российский союз туриндустрии,
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