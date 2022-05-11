Отдых на Алтае подорожает на 15-20%

«Для Алтая лето всегда высокий сезон, – объясняет Светлана Фоменко. – Но сейчас еще и программа кешбэка сыграла свою роль. Многие уже купили себе летний тур на Алтай, зафиксировав таким образом стоимость и получив право на кешбэк. Мы уже видим, что на предстоящий летний сезон количество предложений ограничено, особенно в местах оптимальных по соотношению цены и качества. По тем номерам, которые остаются в наличии, идет перерасчет с учетом меняющихся цен».