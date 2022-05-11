Отдых на Алтае подорожает на 15-20%

По оценкам туркомпаний, работающих в Республике Алтай, отдых в регионе летом 2022 года может стать дороже на 15-20%. Эксперты подчеркивают, что в текущей экономической ситуации это самый оптимистичный сценарий. При ускорении инфляции рост цен на туристические услуги может превысить указанный уровень.
«В целом мы согласны с оценкой алтайских коллег, – говорит исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко. – Да, 15-20%, если не будет дальнейшего существенного роста цен на продукты питания и всё остальное. Мы же видим, что всё дорожает: продукты, топливо, инструменты, материалы – то, без чего не смогут функционировать базы отдыха. Конечно, это влияет на стоимость туров».
При этом участники рынка прогнозируют 100% загрузку алтайских отелей и баз отдыха летом 2022 года. Многие из них уже забронированы.
«Для Алтая лето всегда высокий сезон, – объясняет Светлана Фоменко. – Но сейчас еще и программа кешбэка сыграла свою роль. Многие уже купили себе летний тур на Алтай, зафиксировав таким образом стоимость и получив право на кешбэк. Мы уже видим, что на предстоящий летний сезон количество предложений ограничено, особенно в местах оптимальных по соотношению цены и качества. По тем номерам, которые остаются в наличии, идет перерасчет с учетом меняющихся цен».