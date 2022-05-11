Варианты коротких путешествий на автобусах из Москвы

Столичный департамент транспорта предложил москвичам отправиться в короткое путешествие с одного из московских автовокзалов - так в ведомстве решили напомнить, что автобусные терминалы сейчас ничем не хуже железнодорожных. Они современные, комфортные и удобные.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Этими же качествами обладают и сами автобусы - кресла регулируются, есть столики и подножки, кондиционеры и индивидуальный свет. А еще среди плюсов — низкие цены на билеты и короткое время на дорогу. Корреспондент "РГ" изучил предложенные маршруты и узнал, что среди них самое интересное.

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За пряником

Дорога до Тулы от Москвы занимает всего 2,5 часа, а билет стоит от 650 рублей. Благодаря этому с бюджетом в пару тысяч рублей можно устроить отличный выходной - прогуляться по пешеходной Казанской набережной, заглянуть на территорию Тульского кремля с собственным садом, сходить в старейший в стране музей оружия. А еще, конечно, полакомиться тульским пряником - у кулинарного символа тут есть и памятник, и собственный музей. Все основные достопримечательности расположены компактно, так что изучить их можно за день, максимум - за выходные.

В гости к медведю

Ярославль называют столицей Золотого кольца России, и туристов мало не бывает. Город встречает гостеприимно - в центре есть где погулять, много старинной архитектуры в хорошем состоянии, вдоволь ресторанов и кафе. Приезжие обычно спешат на набережную Волги - тут красивые виды, можно пройтись по окруженному водой парку "Стрелка" и сфотографироваться с местным символом - медведем. В списке главных здешних "фишек" и планетарий имени Валентины Терешковой - это культурно-просветительский центр, где есть даже свой шаттл в виде 5D-аттракциона.

Аптека XIX века

Владимир - еще одно популярное направление для столичных путешественников. Каких-то 3,5 часа на автобусе, и вот вы в бывшей столице Великого княжества Владимирского. История у города богатая, и это нашло выражение практически во всем. Помимо древних соборов сохранилась, например, старая аптека - она работала с 1805 по 2008 год, а в 2017 году стала музеем, посвященным аптекарскому делу.

От Кремля до Кремля

В Рязань, как и в Москву, едут главным образом ради кремля - он расположен на высоком обрывистом холме, окруженном реками Трубежом и Лыбедью, а также сухим рвом. Сегодня это один из старейших музеев страны, привлекающий тысячи туристов. Все основные достопримечательности расположены либо на его территории, либо рядом, так что обойти их получится за пару часов. Туристам рекомендуют заглянуть и в местные культурные центры - в городе есть театр драмы, филармония и цирк.

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