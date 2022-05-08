Поездом, машиной, автобусом: турсезон в Крыму под угрозой срыва

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заявил, что туристы аннулируют бронирования отелей в Крыму из-за рассылки авиакомпаниями информации об отмене авиарейсов. По его словам, отмены носят массовый характер.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

«Рассылка была на прошлой неделе от «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота» о том, что рейсы в июне не состоятся и отменяются бронирования по авиа. Из всех бронирований мая и июня [около] 10% «отлетело» просто за неделю. Глубина бронирований, которая есть по июлю и августу, остается в районе 40-60% просто потому, что еще есть ожидание запуска авиасообщения в высоком сезоне», - рассказал Волков.

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Он добавил, что многие туристы готовы ехать в Крым железнодорожным транспортом, но билеты уже распроданы.

«На июнь сейчас билетов нет, на май билетов нет, как мы собираемся закрывать эту задачу – непонятно», - сказал он. В этой связи, по мнению Волкова, необходимо поддержать крымский бизнес и направить на полуостров туристов железнодорожным транспортом, в том числе «единым билетом», используя автобусы, как этот вопрос решали с учетом переправы после 2014 года.

Отсутствие возможности полетов в Крым в наибольшей степени влияет на загрузку четырех- и пятизвездочных отелей, добавил глава ОСИГ. Туристы, которые предпочитают останавливаться в них, как правило, добираются до места отдыха исключительно на самолете. В сложившейся ситуации эта категория туристов выберет, скорее, Сочи или Турцию.

Что касается Краснодарского края, здесь, по словам Волкова, массовых отмен нет, но загрузка отелей в Анапе составляет не более 60%, это меньше аналогичного периода 2021 года, так как авиасообщение с Анапой и Краснодаром отсутствует.

Впрочем, вскоре после публикации интервью Волкова в Ростуризме опровергли сообщения о волне аннулирований туров в Крым. В ведомстве заявили, что на майские праздники полуостров остается в списке наиболее востребованных курортов среди россиян. Средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%. В сегменте четырех- и пятизвездочных отелей загруженность - около 75%, а в санаториях — 70%. В пресс-службе также добавили, что бронирования отдыха на май—июнь в Крыму идут на уровне 2021 года, который, как отмечается, был рекордным по турпотоку.

«Свободная пресса» попыталась разобраться, как на самом деле обстоят дела с туристическим сезоном. Судя по комментариям экспертов, истина где-то посередине. С одной стороны, отмены из-за логистических трудностей действительно есть, с другой, наученные двумя годами пандемии туристы спокойней относятся к неопределенности и возможным трудностям и, как рассказал «СП» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, готовы добираться до полуострова альтернативными способами.

- У нас есть импортозамещение, а теперь нам нужна программа авиазамещения, - говорит Сергей Ромашкин. - Это касается не только Крыма, но и двух других важных аэропортов на Черном море – Анапы и Геленджика. Но в Анапу ходит в разы больше поездов, чем на полуостров. Меня удивляет некая пассивность РЖД, потому что в Крым до сих пор ходит только два прямых поезда из Москвы, в них всего около 500 мест. За это время можно было бы либо добавить вагонов специальному назначенному перевозчику «Гранд Экспресс», который занимается перевозками в Крым, либо ставить свои поезда. Анапа в железнодорожном отношении имеет гораздо больше поездов, чем Симферополь. Поэтому нужно наращивать железнодорожные перевозки, а также использовать другие пути доставки до Крыма.

Наша компания 28-29 мая запускает автобусные перевозки в Крым из Москвы три раза в неделю, причем не в Симферополь, а сразу в Алушту или Ялту. Такой переезд будет стоить примерно 9500-10 000 рублей в обе стороны. Дорога займет 25-26 часов в зависимости от загруженности трассы. Нам кажется, что это неплохой вспомогательный вариант, но хотелось бы и большей активности железнодорожников.

На самом деле Крым уже в прошлом году 60% потока принял по Крымскому мосту личным автотранспортом. Подчеркиваю, речь не об автобусах, а о собственных машинах. Возможно, в этом году доля таких туристов вырастет. Личные прибытия, автобусные перевозки и увеличение перевозок РЖД дало бы нам возможность если не сохранить, то минимально просесть по турпотоку.

«СП»: - Правда ли, что отмена авиарейсов больше всего ударит по потоку состоятельных туристов?

- Из тех, кто прибывает на личном транспорте мы видим достаточно дорогие машины и обеспеченную публику. Они едут на авто не для того, чтобы сэкономить на перелете, хотя экономия тоже есть. Просто для современного туриста автомобиль – это неотъемлемая часть отдыха, она дает мобильность и возможность посетить разные места. На продвинутых рынках это решается с помощью аренды, но в Крыму эта услуга еще недостаточно развита и в сезон автомобилей не хватает.

«СП»: - Насколько востребованы будут автобусные туры в Крым? Все-таки из Владивостока на автобусе на юг России не поедешь…

- На самом деле, европейская часть России давала Крыму 80-85% туристов. Первое место занимают Москва и область, затем идет Санкт-Петербург и область, затем - другие регионы. Для современного туриста сутки в автобусе – это предел. Мы опрашивали людей перед тем, как запустить автобус, не хотят ли они переезд с ночевкой, но почти никто на это не согласился. Понятно, что из Екатеринбурга туристы на автобусе в Крым не поедут.

У нас уже есть опыт таких автобусных перевозок, но пять лет назад их смысл был в том, что автобус сильно дешевле, чем перелет. Теперь же нам сравнивать не с чем. Хотя могу сказать, что добираться автобусом будет дешевле, чем поездом, потому что из Москвы купейный билет стоит 7-9 тысяч в один конец.

«СП»: - Возвращаясь к информационному поводу, все-таки есть волна аннулирований по Крыму или нет?

- Те, кто планировал перелеты, сейчас их аннулируют и думают дальше. На самом деле процесс аннуляций ведь начался не сегодня. Когда закрылся аэропорт, у нас были забронированы туры на каждую неделю года. Соответственно, сначала снялась первая неделя, потом вторая, и так далее. Процесс шел равномерно по мере того, как продлевались ограничения на перелеты. Мы еще не столкнулись с отменами бронирования на июнь, нам туристы информацию об отмене рейсов не сообщали. Если полеты возобновятся, все это будет легко наверстать.

Сейчас под ударом оказались майские праздники. Потому что если вы едете в Крым на несколько недель летом, вы можете потратить двое суток на переезд туда-обратно. Но если вы едете всего на три дня, вы никак не можете потратить большую их часть на дорогу. Майские оказались на полуострове заметно хуже, чем год назад.

Посмотрим, что будет дальше. Но могу сказать, что туристы не торопятся что-то отменять. Пандемия коронавируса приучила их к тому, что не нужно дергаться на каждое закрытие. Напомню, что за прошедшие два года Крым, как и другие туристические регионы, открывался и закрывался три или четыре раза. Туристы стали гораздо менее нервными, поэтому те, кто с билетам и путевками, сейчас ждут возобновления перелетов и, возможно, дождутся.

Вчера была позитивная новость – администрация Тамбовской области заявила, что Тамбов полетит с 16 мая, а он тоже входит в список закрытых аэропортов. Если это первая ласточка, возможно, ситуация изменится в положительную сторону.

Если же мы предполагаем, что люди поедут сами или на автобусах, мы ждем от соответствующих ведомств необходимых шагов. Понятно, что расширить дороги мы не сможем, но можно на лето остановить ремонтные работы. Масштабные стройки серьезно тормозят движение туристов на юг, и нужно уменьшить эту активность хотя бы на три месяца.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова рассказала, что несмотря на закрытие Симферопольского аэропорта, интерес к отдыху в Крыму остается высоким.

- Пока мы исходим из того, что авиасообщение с Крымом приостановлено. Есть альтернатива в виде железнодорожного сообщения, и, если желающих больше, чем предполагали изначально, значит, нужно увеличить количество поездов, это уже вопрос к РЖД. Также есть автобусы и личный автотранспорт.

Если говорить об альтернативном отдыхе в других регионах, у нас открыты аэропорты в Сочи, в Минводах, которые сейчас пользуются большой популярностью. Также популярные направления – Калининград и Дагестан, пользуется спросом Чечня и Белоруссия, куда в основном едут на лечение. На поезде можно добраться до Анапы.