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5 часов назад

Сколько стоит поездка в Кабардино-Балкарию: видео

Мира Маркина

Кабардино-Балкарская Республика - одно из самых привлекательных мест для путешествия по России. Блогер @miladyfairy посетила регион и рассказала в своем TikTok-аккаунте, во сколько ей обошлась поездка.

Девушка полетела в Кабардино-Балкарию на пять дней. На билет из Москвы до Нальчика и обратно она потратила пять тысяч рублей. Пять ночей в местном отеле стоили 10 тысяч рублей. Еда, по словам блогера, в республике очень недорогая. Даже питаясь в ресторанах, она тратила по две тысячи рублей за сутки, то есть 10 тысяч рублей за весь отдых.

Кроме того, путешественница ездила к Эльбрусу, на Голубые озера и летала на параплане.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, сколько обошлась блогеру поездка в Кабардино-Балкарию.

Отдых в России,Видео,
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