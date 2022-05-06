Каким иностранцам нужна виза в Россию

Гражданам России доступен безвизовый въезд в 117 стран. Государства, куда россияне могут свободно въехать или сделать визу по прибытии, располагаются в Латинской Америке, Азии и Ближнем Востоке. Оформлять визу гражданам России нужно в большинство стран Европы, США и Канаду. Многие путешественники находят это очень неудобным: дорого, долго и не факт, что пустят. Однако мало кто задумывается, что ситуация работает и в обратную сторону. Многим иностранцам, чтобы погулять по Красной Площади или посмотреть на соборы Петербурга, нужно делать визу. Кому конкретно?
Визовые соглашения взаимны: граждане стран, для посещения которых россиянам нужна виза, также должны оформлять визу. Если кратко, это США, Канада, страны ЕС и Шенгенского соглашения, Японии, стран Африки и Азии.
Неограниченный безвизовый въезд доступен гражданам Казахстана, Южной Осетии и Беларуси. Более того, въезжать можно по национальным паспортам.
Иностранцы могут получить визу следующих типов:
Визы выдает Посольство или Консульство России. Для его оформления, помимо паспорта, понадобится приглашение. Оно может быть частным (например, при посещении родственников) или официальным, выданным российской организацией со специальным идентификационным номером, аккредитованной Министерством иностранных дел. Обычно однократную визу оформляют сроком до 30 дней, но потом ее можно продлить.