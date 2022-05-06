Каким иностранцам нужна виза в Россию

Гражданам России доступен безвизовый въезд в 117 стран. Государства, куда россияне могут свободно въехать или сделать визу по прибытии, располагаются в Латинской Америке, Азии и Ближнем Востоке. Оформлять визу гражданам России нужно в большинство стран Европы, США и Канаду. Многие путешественники находят это очень неудобным: дорого, долго и не факт, что пустят. Однако мало кто задумывается, что ситуация работает и в обратную сторону. Многим иностранцам, чтобы погулять по Красной Площади или посмотреть на соборы Петербурга, нужно делать визу. Кому конкретно?