Названы самые бюджетные направления для летнего отдыха

Тюмень, Кисловодск и Калининград названы самыми бюджетными направлениями для путешествий россиян в летний период. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, опубликованные на сайте организации.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Выгоднее всего отечественным путешественникам отправиться в отпуск в Тюмень, где снять жилье на лето можно в среднем за две тысячи рублей в сутки.

«В первый город Сибири туристы приезжают на три дня, чтобы поплавать в термальных озерах и посмотреть, как живет город, вошедший в рейтинг самых комфортных для жизни в России»,

— говорится в исследовании онлайн-сервиса.

Второе и третье места в рейтинге с небольшой разницей в цене заняли Кисловодск и Калининград, где средняя стоимость суточного размещения в отеле начинается от 2,6 тысячи и 2,7 тысячи рублей соответственно.