Что посмотреть в Красноярске: список туристических мест

Пандемия и санкции заставили россиян пересмотреть отношение к отпускам и майским каникулам. Все чаще выбор мест отдыха делается в пользу отечественных локаций. «ФедералПресс» изучил, что турист может увидеть в Красноярске – городе с почти 400-летней историей.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Часовня с десятирублевки

РИА "ФедералПресс"

Официально этот объект называется Часовня Параскевы Пятницы. Большинству жителей страны он знаком, благодаря изображению на десятирублевой купюре. Год назад ЦБ принял решение сменить ее дизайн, но такие деньги по-прежнему являются законным платежным средством, и найти их вполне реально. А значит, у туристов есть возможность присоединиться к давней традиции – сфотографировать десятирублевку с часовней на фоне самой часовни.

«Столбы»

РИА "ФедералПресс"

Главный туристический бренд Красноярска на протяжении как минимум столетия. Статус особо охраняемой природной территории «Столбы» получили в 1925 году, хотя территория манила энтузиастов еще до революции. Площадь природного парка – 47 тысяч га, хотя далеко не все они открыты для посещения. Однако в доступности для туристов популярные скалы Дед, Бабка, Внучка, Гриф, Перья, Монах и другие.

Исторический квартал

РИА "ФедералПресс"

Несмотря на название, это достаточно новый объект. Еще пять лет назад старейшие здания города находились в достаточно непрезентабельном и непригодном для эксплуатации состоянии. Однако в 2017 году стартовала масштабная реконструкция и дома, являющиеся объектами культурного наследия, преобразились – вернее, вернулись в первоначальный вид. Здесь можно погрузиться в атмосферу Красноярска столетней давности, узнать об истории зданий и даже пройти небольшой квест – этому помогают установленные QR-коды, ведущие на страницу аудиогида.

Музей-усадьба Сурикова

РИА "ФедералПресс"

Василий Суриков – знаменитый российский художник позапрошлого и прошлого века, чьи картины известны нам еще со школьных учебников. Чуть менее известно, что он – прадед кинорежиссера Никиты Михалкова. Музей Сурикова – это дом 1830 года постройки, где можно погрузиться в бытовую и семейную атмосферу, которая окружала художника. Здесь же расположена коллекция из его 38 живописных и 52 графических картин, а кроме того – личные вещи.

Остров Татышев

РИА "ФедералПресс"