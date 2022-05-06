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1 час назад

Туристка пожаловалась на еду в дорогом отеле Крыма

Lenta.ru

Российская туристка отдохнула в дорогой гостинице в Крыму и описала ее словами «не стоит своих денег». Отзыв девушки разместил портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка пожаловалась на еду в дорогом отеле Крыма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, на полуострове она была впервые и, решив не экономить на проживании, остановилась в четырехзвездочном отеле за 80 тысяч рублей в неделю на двоих.

Как рассказала читательница портала, цена гостиницы сильно завышена и в некоторых корпусах идет ремонт.

«Вы получите не только "уставший" номер, но и "прекрасные" звуки перфоратора по утрам, — пожаловалась она. — Также для такого уровня отеля и за такую стоимость еда очень посредственная. Колбаса самая дешевая, сыры тоже, нет горячих блюд на завтрак, кроме каши и жареного яйца».

Среди достоинств гостиницы девушка выделила большой пляж с лежаками и настилами, теплые бассейны и спа-центр с адекватной стоимостью услуг.

«Однако развлечений для туристов мало. Заявленных занятий по йоге, тренера по фитнесу или вообще какой-либо анимации не было, даже живой музыки»,

— высказалась автор и добавила, что для следующей поездки в Крым она будет искать другой отель, за который не жалко платить.

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