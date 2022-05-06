Стало известно, где россияне проведут летний отпуск

Стало известно, сколько россиян планируют летом отдыхать в стране и какие регионы пользуются у них наибольшим спросом, говорится в исследовании Rambler&Co.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Опросив 700 тысяч пользователей специалисты выяснили, что 81 процент из них хотят провести летний отпуск в РФ.

Самым популярным направлением стало черноморское побережье, куда планируют поехать 37 процентов опрошенных.

Изучать города Центральной России, в том числе Москву и Санкт-Петербург будут 18 процентов россиян.

На Урал и Алтай поедет каждый десятый участник исследования. Восемь процентов путешественников выберут Поволжье, еще семь процентов — Сибирь.

Шесть процентов путешественников планируют посмотреть города Золотого кольца, столько же — Кавказ.

По четыре процента россиян запланировали визит на Дальний Восток и в Калининград.