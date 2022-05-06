Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, где россияне проведут летний отпуск

Национальная Служба Новостей

Стало известно, сколько россиян планируют летом отдыхать в стране и какие регионы пользуются у них наибольшим спросом, говорится в исследовании Rambler&Co.

Стало известно, где россияне проведут летний отпуск
Фото: nsn.fmnsn.fm

Опросив 700 тысяч пользователей специалисты выяснили, что 81 процент из них хотят провести летний отпуск в РФ.

Самым популярным направлением стало черноморское побережье, куда планируют поехать 37 процентов опрошенных.

Изучать города Центральной России, в том числе Москву и Санкт-Петербург будут 18 процентов россиян.

На Урал и Алтай поедет каждый десятый участник исследования. Восемь процентов путешественников выберут Поволжье, еще семь процентов — Сибирь.

Шесть процентов путешественников планируют посмотреть города Золотого кольца, столько же — Кавказ.

По четыре процента россиян запланировали визит на Дальний Восток и в Калининград.

Напомним, Сочи в этом году откажется от международной награды для пляжей «Голубой флаг» из-за неблагоприятной политической ситуации.

Отдых в России,Рамблер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители