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3 часа назад

Республика России, где говорят на 30 языках

Дарья Амосова

Республика Дагестан граничит с Азербайджаном, Грузией, Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Государственными языками субъекта, согласно Конституции Республики Дагестан, являются русский и многочисленные языки всех проживающих народов. Статья 11 гласит: «Государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана. В Республике Дагестан гарантируется всем народам, проживающим на ее территории, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». На каких языках говорят в Дагестане?

Республика России, где говорят на 30 языках
Фото: unsplash.comunsplash.com

Дагестан — самая многонациональная республика России: на ее территории живут представители более 30 коренных национальностей.

Жители республики говорят более чем на 30 языках нахско-дагестанской, тюркской и индоевропейской языковых групп. При этом большинство языков Дагестана являются бесписьменными. Только 13 языков, не считая русского, имеют письменность. Соответственно, эти языки имеют более официальный статус.

  • Какие это языки: аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский, чеченский языки.
unsplash.com

Дагестанцы (особенно молодые) говорят на русском языке, но в разговорах с родственниками нередко переходят на местный. В школах и университетах также изучают английский, французский, немецкий и другие европейские языки.

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