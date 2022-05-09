Республика России, где говорят на 30 языках

Республика Дагестан граничит с Азербайджаном, Грузией, Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Государственными языками субъекта, согласно Конституции Республики Дагестан, являются русский и многочисленные языки всех проживающих народов. Статья 11 гласит: «Государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана. В Республике Дагестан гарантируется всем народам, проживающим на ее территории, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». На каких языках говорят в Дагестане?
Дагестан — самая многонациональная республика России: на ее территории живут представители более 30 коренных национальностей.
Жители республики говорят более чем на 30 языках нахско-дагестанской, тюркской и индоевропейской языковых групп. При этом большинство языков Дагестана являются бесписьменными. Только 13 языков, не считая русского, имеют письменность. Соответственно, эти языки имеют более официальный статус.
Дагестанцы (особенно молодые) говорят на русском языке, но в разговорах с родственниками нередко переходят на местный. В школах и университетах также изучают английский, французский, немецкий и другие европейские языки.