Как отдохнуть в Сочи на 30 тыс. руб

Сезон отпусков все ближе и майские праздники в самом разгаре, а понимания – где отдыхать, пока немного. Обычно люди выбирают для отдыха морское побережье. Солнце, воздух, песок – что еще нужно для полноценного релакса. Самое время рвануть в Сочи! Сегодня мы расскажем тебе, как уложиться в 30 тысяч рублей.
2 400 рублей — средняя стоимость авиабилет из Москвы в Сочи в одну сторону. Правда, если хорошо поискать, то можно найти и билеты дешевле. А вот для тех, кто страдает аэрофобией, то добраться в Сочи на плацкарте можно за 3000 рублей. Естественно, путешествие в вагоне «люкс» будет стоить в разы дороже.
500 рублей — за эту цену можно получить двухместный номер в гостевых домах в мелких поселках Большого Сочи. Правда, нужно понимать, что условия будут спартанскими. 2 500 рублей — сложно поверить, но за эту цену можно получить отличную квартиру в центре Сочи даже летом! Правда, лучше бронировать квартиры заранее, так как их быстро раскупают. Потом остаются только варианты за 6 тысяч рублей. А вот за хороший отель придется отдать большую сумму. Примерная цена трехзвездочного отеля – 7 тысяч рублей.
Если ты все-таки выбрал проживать в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием, то беспокоится тебе не о чем. Но нужно понимать, что за 30 тысяч рублей такого отдыха хватит максимум на 4 дня. Если же ты снял апартаменты или квартиру, то готовить можно и дома, покупая еду в местных магазинах. Но в городе есть много столовых с разнообразной едой. 450 рублей — сытно поесть одному человеку в хорошей столовой.1 500 рублей — вкусно поесть с видом на море в ресторанах на берегу. 3 000 рублей — хорошо отдохнуть в элитном ресторане с живой музыкой.
Итого, за неделю в Сочи, проживая в трехзвездочном отеле, вполне реально отдохнуть за 30 тысяч рублей.