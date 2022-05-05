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29 минут назад

Как уложиться в 30 тысяч рублей, чтобы отдохнуть в Сочи?

Popcake.tv

Сезон отпусков все ближе и майские праздники в самом разгаре, а понимания – где отдыхать, пока немного. Обычно люди выбирают для отдыха морское побережье. Солнце, воздух, песок – что еще нужно для полноценного релакса. Самое время рвануть в Сочи! Сегодня мы расскажем тебе, как уложиться в 30 тысяч рублей.

Как отдохнуть в Сочи на 30 тыс. руб
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Стоимость билетов в Сочи

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2 400 рублей — средняя стоимость авиабилет из Москвы в Сочи в одну сторону. Правда, если хорошо поискать, то можно найти и билеты дешевле. А вот для тех, кто страдает аэрофобией, то добраться в Сочи на плацкарте можно за 3000 рублей. Естественно, путешествие в вагоне «люкс» будет стоить в разы дороже.

Жилье

500 рублей — за эту цену можно получить двухместный номер в гостевых домах в мелких поселках Большого Сочи. Правда, нужно понимать, что условия будут спартанскими. 2 500 рублей — сложно поверить, но за эту цену можно получить отличную квартиру в центре Сочи даже летом! Правда, лучше бронировать квартиры заранее, так как их быстро раскупают. Потом остаются только варианты за 6 тысяч рублей. А вот за хороший отель придется отдать большую сумму. Примерная цена трехзвездочного отеля – 7 тысяч рублей.

Еда

Если ты все-таки выбрал проживать в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием, то беспокоится тебе не о чем. Но нужно понимать, что за 30 тысяч рублей такого отдыха хватит максимум на 4 дня. Если же ты снял апартаменты или квартиру, то готовить можно и дома, покупая еду в местных магазинах. Но в городе есть много столовых с разнообразной едой. 450 рублей — сытно поесть одному человеку в хорошей столовой.1 500 рублей — вкусно поесть с видом на море в ресторанах на берегу. 3 000 рублей — хорошо отдохнуть в элитном ресторане с живой музыкой.

Аренда авто и путешествия

При таком маленьком бюджете советуем взять самый простой автомобиль. Цена проката за сутки будет варьироваться от 1000 до 1500 рублей. На машине можно покататься по Сочи и заехать в самые топовые места для туристов.
  • Красная Поляна и Олимпийский парк — 650 рублей
  • Вечерний Сочи со смотровых площадок — 3900 рублей
  • Подняться на подъемнике Красной Поляны – 1500 рублей
  • Обзорная экскурсия по Сочи — 3000 рублей
  • Сочинский дендрарий – 150 рублей
  • Тисо-самшитовая роща – 300 рублей
  • День в «Сочи Парк» – 1500 рублей

Итого, за неделю в Сочи, проживая в трехзвездочном отеле, вполне реально отдохнуть за 30 тысяч рублей.

Отдых в России,
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