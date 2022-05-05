Туроператоров просят не продавать путевки на курорт «Соленые озера»

Администрация курорта «Соленые озера» просит туристических агентов не продавать путевки, а собственников гостиниц и гостевых домов — отказаться от бронирования жилья.

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Все дело в том, что дата открытия курортного сезона пока не определена, уточняется в сообщении. Начало сезона переносится из-за активизации процессов карстообразования на территории горного отвода Илецкого месторождения каменной соли. В этой связи есть угроза для безопасности туристов.

Карстовые процессы — один из наиболее тяжелопрогнозируемых опасных геологических явлений. Они заключаются в растворении и механическом размыве горных пород природными водами, из-за чего могут образовываться пустоты и провалы. Находится на территории курорта «Соленые озера» сейчас опасно, вход на территорию закрыт.