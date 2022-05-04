Три причины отправиться в Калужскую область

Калужская область — удивительный регион, который богат не только архитектурными достопримечательностями, но и удивительной природой. "Рамблер" расскажет про пять мест, которые точно стоит посетить.
«Никола-Ленивец» — самый большой арт-парк в Европе. В нем туристы смогут насладиться произведениями архитектуры из дерева, сена и других природных материалов. Все объекты находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга, чтобы посетители смогли соприкоснуться с удивительной природой Калужской области. Для тех, кто захочет остаться с ночевкой, предусмотрено проживание в гостевых домах, а летом — в кемпингах. На территории парка работает кафе.
Этномир — один из самых больших этнографических парков под открытым небо. Проект предлагает разнообразную программу развлечений, здесь найдется занятие как для взрослых, так и для маленьких посетителей. В Этномире регулярно проводятся тематические фестивали, где можно научиться русским ремеслам, примерить национальные костюмы и продегустировать кухни разных народов. На территории парка можно жить.
В живописной Тарусе жили многие исторические личности и не просто так. С этим местом связано творчество Паустовского, Заболоцкого и Цветаевой. Она часто бывала тут на каникулах в доме, который приобрел ее отец. Деревянная усадьба, дом Цветаевых, до сих пор хранит личные вещи, предметы мебели и книги семьи. В Тарусе можно остановиться на ночь в небольшом отеле или поставить палатку на берегу Оки.