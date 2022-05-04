Отели на Черном море критикуют за скидки туристам

Турагенты недовольны: гостиницы в Краснодарском крае дают их клиентам скидки, в результате чего цена при прямом бронировании оказывается ниже. Это оборачивается потерей туристов и разрушает мотивацию заниматься внутренним туризмом. Проверив несколько сигналов, корреспондент TourDom.ru обнаружил, что проблема подтвердилась, хотя и частично.

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Парк-отель «Лазурный берег» в Анапе при бронировании с их официального сайта предлагает взять номер «Стандарт» без балкона для размещения двух взрослых с одним ребенком на две недели в июле за 193800 руб. Обратившись в отдел бронирования по контактам на сайте, и спросив о возможном дисконте, цену удалось сбить сразу на 15% — до 177310 руб. Причем предложение отдела бронирования не вписывается в объявленную скидочную программу: для постоянных клиентов действует скидка в 10%, а для военнослужащих и сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии — всего 7%. Редакция TourDom.ru обратилась за комментарием к руководству парк-отеля «Лазурный берег», но не получила ответа на момент публикации.

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А за номер категории «Стандарт» на двоих с 17 по 30 мая менеджер отдела бронирования санатория “Знание”, с которым наш корреспондент связался по WhatsApp как турист, предложил заплатить 104 тыс. рублей, но после первой же просьбы о скидке цена уменьшилась на 5% до 98800 руб.

Далее мы сравнили результат с предложениями на сайтах двух туроператоров по России. Отдых в “Знании” через них обошелся бы в же деньги, 104 тысячи рублей. Но с учетом полученной скидки в 5% от менеджера получается, что при прямом бронировании турист сэкономил бы 5200 рублей.

Цены на сайте “Лазурного берега” изначально ниже, чем у двух выбранных нами туроператоров (208 тысяч и 231 тысяча). Если учесть полученную скидку в 15%, то разница выглядит еще более впечатляющая - нам удалось сбить цену до 177130 руб.

В Анапе, где сейчас не работает аэропорт, это отчасти можно объяснить спадом туристического потока. Но наш эксперимент показывает, что скидки сходу дают и в Сочи. Правда, не везде. В гостинице “Жемчужина”, которая в 2020 году предоставляла при прямом бронировании дисконт в 25%, в этот раз отказали. Возможно, это просто стечение обстоятельств, а возможно, и свидетельство того, что в “Жемчужине” сделали выводы и сделали ценовую политику лояльнее к партнерам.

С точки зрения специалистов, ситуация, когда отели готовы демпинговать по первому же требованию клиента, ненормальная. Демпинг плох тем, что другие участники рынка в таких условиях несут потери. Туроператоры, заключив контракты с отелями, выставив предложения у себя на сайте, вложившись в их оформление и продвижение, недополучают прибыль. Турагенты, в свою очередь, теряют клиентов. Чтобы работать с российскими курортами, они изучают множество вариантов размещения, систематизируют информацию с тем, чтобы правильно подать ее туристу. Если тот, получив консультацию, идет на сайт отеля, где ему сходу дают скидку, экономический смысл деятельности турагента пропадает. Уже звучат предложения составлять черные списки демпингующих отелей, которые замечены в некорректной раздаче скидок.

Получается, что пока с высоких трибун чиновники говорят о ренессансе внутреннего туризма, отраслевые специалисты теряют мотивацию им заниматься и предлагать отдых в России своим клиентам. Турагенты говорят, что им проще и выгоднее продавать туры в ту же Турцию, чем по России.

В сфере выездного туризма проблема переманивания клиентов скидками тоже иногда возникает. Но дорожащие своей репутацией отели, как правило, не занимаются этим, четко разделяя каналы продаж и следя за тем, чтобы скидки и спецпредложения не мешали коллегам продавать. Отельеры понимают, что долгосрочные отношения с контрагентами обернутся новыми клиентами и обеспечат стабильную загрузку. Скидки прямым клиентам если и случаются, то в рамках накопительных бонусных программ. При этом свои программы лояльности часто есть и для агентов.

В России соблюдать эти принципы пока не очень получается. Один из экспертов, опрошенных TourDom.ru, считает, что исправить ситуацию может только здоровая конкуренция и, как ее следствие, гармонизация рынка: