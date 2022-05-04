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2 часа назад

Названы популярные города для предпочитающих одиночные путешествия туристов

RT на русском

В пресс-службе сервиса бронирования жилья Tvil.ru сообщили, что Краснодар занял пятое место в рейтинге городов, где туристы хотели бы провести майский отпуск в одиночестве.

Названы популярные города для туристов-одиночек
Фото: RT на русскомRT на русском

Также, по мнению жителей России, для путешествия в одиночестве подходят Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Ярославль и Гагра.

Рейтинг составили на основании данных бронирований жилья туристами, путешествующими в одиночку. Такие туристы чаще всего бронируют номера в отелях и хостелы — 82%.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

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