Топ-5 мест для отдыха в Хабаровском крае

В России вырос спрос на внутренний туризм, и связано это не только с ковидными ограничениями и санкциями, но и с повышенным интересом к красивым и исторически значимым местам нашей страны.

Фото: PROkhab.ru PROkhab.ru

Все чаще люди делают выбор в пользу отечественных курортов и интересных мест в стране вместо заграничных поездок. Да и вдобавок это значительно экономит бюджет.

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В России множество удивительных мест: популярные курорты, достопримечательности и неизвестные пакетным туристам мест – каждый регион уникален по-своему.

Подготовка к сезону отпусков уже в разгаре – в Хабаровском крае приезжающие смогут найти для себя что-то интересное и по-настоящему незабываемое. Мы подготовили топ-5 мест для отдыха в нашем регионе.

1. Место силы

Петроглифы села Сикачи-Алян – древние изображения, высеченные на базальтовых валунах на берегу Амура. Всего найдено около 300 изображений. Возраст некоторых рисунков предположительно составляет 9-12 тыс. лет. Увлекает Сикачи-Алян и обширной этнопрограммой. Проводимые здесь обрядовые шоу, мастер-классы, дегустации разнообразных национальных блюд не оставляют равнодушными туристов.

2. Место тайн

«Амурские столбы», вошедшие в число лидеров лучших туристических объектов проекта «Россия 10», представляют собой гранитные скалы различной формы высотой от 12 до 70 м, расположенные на вершине и склонах сопки высотой 885,8 м. Памятник природы местного значения находится в 134 км от Комсомольска-на-Амуре.

3. Место обитания китов

Шантарский архипелаг, состоящий из 15 островов и входящий в состав одноименного национального парка, расположен в Охотском море. Здесь свободно чувствуют себя киты. В бухте Онгачан, родовом доме китов, их можно наблюдать всего в нескольких метрах от берега. Посетить архипелаг можно только в июле-августе, тем не менее маршрут пользуется популярностью. Ежегодно туристические группы отправляются в море, чтобы увидеть кусочек дикой природы, не тронутой человеком.

4. Место красоты

Медвежье озеро – ледниковое, горное – находится на склонах хребта Дуссе-Алинь на высоте 1600 метров над уровнем моря, его грубина около 10-14 метров. Озеро имеет неофициальное название «Жемчужина среди гор» за голубой цвет водной толщи и уникальность ландшафта. С трех сторон озеро окружено отвесными скальными стенами. А на его берегах встречается краснокнижный рододендрон.

5. Место знаний