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3 часа назад

Эксперт перечислил красивые «нераскрученные» туристические места в России

Мир24

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», больше всего туристов на майские праздники поехали в Санкт-Петербург, Казань, Москву, Нижний Новгород, Кисловодск, Калининград, Сочи, Ярославль, Минск и Волгоград. Все больше заявок поступает на жилье в Карелии и Дагестане, пишет «Газета.Ru».

Эксперт назвал красивые «нераскрученные» места в России
Фото: Мир24Мир24

Основатель, владелец и гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов назвал места, которые пока не пользуются высокой популярностью, но достойны внимания благодаря своей красоте.

Национальный природный парк «Ленские столбы» расположен на берегу реки Лены в Якутии. Там туристов привлечет каменная гряда в виде столбов из известняковых пород, которая раскинулась на десятки километров. Самое высокое скальное образование достигает 220 метров. Добраться в этот природный парк можно из Якутска (180 километров) или Покровска (104 километра). Туристы могут остановиться там в отапливаемых домиках.

Пустыня Чарские пески находится в Каларском районе Забайкальского края, ее площадь составляет около 50 квадратных километров. Ее окружают горные хребты, хвойные леса и голубые озера. Весной там можно увидеть цветение подснежников, а вместо верблюдов – стада оленей. Туристический сезон длится с мая по сентябрь. Попасть в эту пустыню можно из поселка Чара на автомобиле или пешком, а в сам поселок летают регулярные рейсы из Читы и Иркутска.

В Тофоларии Красноярского края посреди Восточных Саян расположен Кинзелюкский водопад – второй по высоте в России. Его высота превышает 300 метров, а высота свободного падения воды – около 90 метров. Попасть к нему можно на вертолете, катере или моторной лодке.

Напомним, в Узбекистане доля туристов из России выросла на 10%. А вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что отмечается изменение направлений повышенного спроса среди туристов – популярность набирают регионы Дальнего Востока, Сибирь, Алтай и ряд других территорий.

Отдых в России,Дмитрий Чернышенко,Юрий Кузнецов,
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