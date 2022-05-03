Эксперт назвал красивые «нераскрученные» места в России

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», больше всего туристов на майские праздники поехали в Санкт-Петербург, Казань, Москву, Нижний Новгород, Кисловодск, Калининград, Сочи, Ярославль, Минск и Волгоград. Все больше заявок поступает на жилье в Карелии и Дагестане, пишет «Газета.Ru».

Фото: Мир24 Мир24

Основатель, владелец и гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов назвал места, которые пока не пользуются высокой популярностью, но достойны внимания благодаря своей красоте.

Национальный природный парк «Ленские столбы» расположен на берегу реки Лены в Якутии. Там туристов привлечет каменная гряда в виде столбов из известняковых пород, которая раскинулась на десятки километров. Самое высокое скальное образование достигает 220 метров. Добраться в этот природный парк можно из Якутска (180 километров) или Покровска (104 километра). Туристы могут остановиться там в отапливаемых домиках.

Пустыня Чарские пески находится в Каларском районе Забайкальского края, ее площадь составляет около 50 квадратных километров. Ее окружают горные хребты, хвойные леса и голубые озера. Весной там можно увидеть цветение подснежников, а вместо верблюдов – стада оленей. Туристический сезон длится с мая по сентябрь. Попасть в эту пустыню можно из поселка Чара на автомобиле или пешком, а в сам поселок летают регулярные рейсы из Читы и Иркутска.

В Тофоларии Красноярского края посреди Восточных Саян расположен Кинзелюкский водопад – второй по высоте в России. Его высота превышает 300 метров, а высота свободного падения воды – около 90 метров. Попасть к нему можно на вертолете, катере или моторной лодке.