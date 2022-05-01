Для туристов открыли цитадель, которую штурмовал Петр I

В Ленинградской области для туристов открыли знаменитую крепость «Орешек», которую в начале XVIII века штурмовал сам Петр I. Корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе побывал на экскурсии.

Фото: Мир24 Мир24

320 лет назад российский император одержал здесь победу над шведами – Нетеборг взяли штурмом. В бою погибло 500 человек, ранено около тысячи. Могила героев до сих пор стоит в центре крепости.

«Петр послал гонца с приказом об отступлении. И есть легенда, что командующий одной из штурмовых групп Михаил Голицын ответил посланнику: «Скажи царю Петру, что я принадлежу не ему, а уже только богу»,

– рассказала старший научный сотрудник музея Юлия Дьякова.

Командующий оттолкнул лодки от берега и лишил войско всякой возможности отступления. Еще одна остановка на новом маршруте у внешней стены. Осада крепости длилась 13 часов. Видя, как гвардейцы гибнут под стенами, артиллерия Петра начала наносить прицельные удары в одно место. В результате образовалась брешь. Возможно, именно она решила исход битвы.

Те, кому обзорной экскурсии мало, могут оказаться в казематах. Долгое время крепость была тюрьмой. Первые невольники появились здесь при Петре, а последними, почти два века спустя, стали «народовольцы». Несмотря на такую мрачную историю, не забывают здесь и о юных посетителях.

«У нас было в мае по 20 классов детей. Игра называется «Крепкий орех». Дети в командах соревнуются: кто ядра на стену быстрее затащит, кто в тюрьме азбуку Морзе разгадает»,

– отметил заместитель генерального директора музея Сергей Орлов.