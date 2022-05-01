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56 минут назад

Алтай ожидает полную загрузку туристами в период майских праздников

ТАСС

Загрузка средств размещения туристов в Республике Алтай в период майских праздников в 2022 году ожидается максимальной, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов, экологии и туризма. Высокий спрос власти связывают с приостановкой работы аэропортов на юге страны.

Алтай ожидает полную загрузку на майских праздниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В прошлом году в период майских праздников заполняемость гостиниц составила 100%. В этом году ожидается то же самое несмотря на то, что в мае россияне будут отдыхать с трехдневным перерывом. Загрузка на майские праздники ожидается максимальной, сейчас идет активное бронирование. Высокий спрос обусловлен прежде всего программой туристического кешбэка, а также приостановкой работы ряда аэропортов на юге страны", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что регион готов к такому наплыву гостей. Количество коллективных средств размещения в 2021 году увеличилось с 388 до 395.

"Количество мест единовременного размещения туристов составляет 17 698 мест, из них круглогодичных мест - 9 716. Бронирование на летний сезон достаточно высоко, на некоторых объектах оно уже достигает 80-90%", - подчеркнули в пресс-службе.

Республика Алтай в 2022 году принимает участие в чартерной программе, инициированной Ростуризмом. Туры в Республику Алтай стартуют 12 июня из Москвы и Санкт-Петербурга.

В новом туристическом сезоне в Республике Алтай запустят тур для спортивных туристов, включающий восхождение на пять вершин - горы Малая Синюха, Бабырган, Луковка, Тилан Туу и Салоп.

Турпоток в Республику Алтай в 2021 году превысил 2 млн человек.

Отдых в России,Ростуризм,
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