Алтай ожидает полную загрузку на майских праздниках

"В прошлом году в период майских праздников заполняемость гостиниц составила 100%. В этом году ожидается то же самое несмотря на то, что в мае россияне будут отдыхать с трехдневным перерывом. Загрузка на майские праздники ожидается максимальной, сейчас идет активное бронирование. Высокий спрос обусловлен прежде всего программой туристического кешбэка, а также приостановкой работы ряда аэропортов на юге страны", - сказали в пресс-службе.