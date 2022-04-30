Названы топ-7 регионов России, популярных у отечественных туристов

В рамках совещания, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко при участии главы Ростуризма Зарины Дозуговой и представителей Минтранса были названы семь регионов России, популярных у отечественных путешественников.

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Чернышенко отметил, что традиционно привлекательными для россиян остаются Москва, Подмосковье, Петербург, Кубань, Ставрополье, Крым и Татарстан. При этом в Татарстане наблюдается подъем турпоток. Россияне также стали проявлять больше интереса к там регионам как Башкирия, Самарская область, Пермский край, Алтай, Дальний Восток и Сибирь.