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1 час назад

Названы топ-7 регионов России, популярных у отечественных туристов

runews24.ru

В рамках совещания, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко при участии главы Ростуризма Зарины Дозуговой и представителей Минтранса были названы семь регионов России, популярных у отечественных путешественников.

Названы топ-7 регионов России, популярных у отечественных туристов
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Чернышенко отметил, что традиционно привлекательными для россиян остаются Москва, Подмосковье, Петербург, Кубань, Ставрополье, Крым и Татарстан. При этом в Татарстане наблюдается подъем турпоток. Россияне также стали проявлять больше интереса к там регионам как Башкирия, Самарская область, Пермский край, Алтай, Дальний Восток и Сибирь.

Чернышенко подчеркнул необходимость обеспечить туристам доступность и качества отдыха, также он предупредил профильные ведомства, чтобы те не планировали ремонт дорог в местах повышенного турпотока.

Отдых в России,Дмитрий Чернышенко,Минтранс РФ,Ростуризм,
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