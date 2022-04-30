10 причин провести майские праздники на Курорте Красная Поляна

Самый лучший вид открывается на Поляне 2200 со смотровой площадки с уникальным для Красной Поляны панорамным обзором в 360 градусов. Отсюда отлично просматриваются трехтысячники Кавказских гор, вершины Адыгеи и Абхазии, горная долина Цирк-2, горные поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, долина рек Мзымта и Лаура, а в ясную погоду видно даже Черное море. Чтобы попасть на панорамную площадку, достаточно приобрести прогулочный билет на канатную дорогу Курорта Красная Поляна.
До 10 мая здесь будут открыты трассы "зеленого", "синего" и "красного" уровней: закрыть сезон последними в стране смогут райдеры с разными навыками катания. Также все майские праздники в горной долине Цирк-2 будет работать сноупарк. Кататься на снежных склонах до середины мая позволяет особенный микроклимат горного цирка. Здесь, на высоте более 2000 метров над уровнем моря, уникальный природный ландшафт в виде амфитеатра не позволяет теплому воздуху проникать в долину, что сохраняет снег как минимум до июля. В это время туристы могут подняться в Цирк-2, чтобы поиграть в снежки, а лыжники и сноубордисты - покататься в летнем сноупарке уже в окружении цветущих лугов.
С 1 мая на Курорте Красная Поляна заработает сразу несколько пеших маршрутов, начинающихся с высоты 960 метров над уровнем моря. Среди них - популярные у туристов "Тропа здоровья" и "Папоротниковая тропа", расположенные в реликтовом лесу, где обитает много певчих птиц и которые оборудованы для комфортных прогулок с детьми. Откроется и маршрут к водопаду Поликаря высотой 72 метра - одному из самых высоких на юге России. В мае-июне водопад наиболее полноводный и живописный за счет таяния снега в горах, поэтому весной на его фоне получаются самые потрясающие фотографии.
Поляна 2200 считается на курорте главной территорией развлечений именно благодаря самому высотному в России парку аттракционов. Летая на горных качелях или на скоростном супертроллее, можно не только получить новые эмоции, но и вдохновиться панорамными видами на Кавказские горы. Фотографии полетов на фоне облаков и снежных горных вершин есть у каждого туриста курорта! А с 1 июня, когда спуск в горную долину Цирк-2 будет доступен не только лыжникам, можно прокатиться и на самом длинном зиплайне России протяженностью 1027 метра.
Отправившись в веревочный парк всей семьей или компанией друзей, можно устроить соревнования: кто первым решится на прыжок Тарзана или быстрее всех преодолеет маршрут воздушного сноуборда, натянутого над землей между деревьями. Всего в парке пять разнообразных маршрутов и четыре аттракциона, развлечения доступны для взрослых и детей от 4 лет. Паучьи сети, бревна, лестницы и другие препятствия - не единственные причины посетить парк. С деревянных площадок, расположенных на деревьях, открываются горные панорамы с непривычных для туристов ракурсов. Парк расположился в широколиственном лесу, где в жаркий солнечный день можно в полной мере насладиться прохладой и свежим воздухом.
На курорте можно приобщиться к культуре народов Севера и подружиться с их незаменимыми помощниками во все времена - сибирскими хаски и оленями, представителями рода rangifer. Дружелюбные хаски любят обниматься, а северные олени лакомиться ягелем. Оленья ферма расположена в парке приключений Wonder Land, где вы встретите хантов-оленеводов в колоритных национальных костюмах. Они расскажут, как олени приспосабливаются для жизни в тундре и тайге, и зачем сбрасывают рога. А в хаски-центре сможете посетить традиционное жилище северных народов - настоящий чум.
В майские праздники крупнейший байк-парк России открывает первые трассы. Стартовать в новом велосезоне с первых его дней смогут и начинающие, и продвинутые маунтинбайкеры: доступны станут сразу три уровня сложности трасс - "зеленого", "синего" и "красного". С началом сезона откроется и Школа горных велосипедов, прокат, учебные площадки памп-трек и скилл-парк, велосервис. А 10 мая на курорте пройдет традиционная эндуро-гонка "Мегалавина": по горнолыжным трассам с высоты 2200 метров спустятся сотни горных велосипедов. Для победы необходимо первым добраться до отметки 960 метров.
Весна - время зарядиться энергией гор! На Курорте Красная Поляна обрести вновь здоровье, красоту и гармонию можно в спа-центрах, салонах красоты и медицинских центрах. Поплавать в открытом бассейне с видом на горы можно в Горных банях "4 стихии", в Soul SPA отеля Marriott и в инфинити-бассейне отеля Dolina 960. Записаться на спа-процедуры для красоты - в роскошном спа-комплексе отеля Rixos: двухуровневый центр имеет множество международных наград в области SPA-индустрии, которые заслужил восторженными отзывами гостей. Оздоровлением организма и избавлением от состояния хронической усталости займутся специалисты медцентра "Здоровая семья" и Medical & SPA Поляна 960.
Здесь можно попробовать блюда 25 мировых кухонь, не выезжая за пределы курорта. В ряду с кавказской, итальянской, кубанской и японской кухнями - савойская, индийская, китайская, аргентинская, балканская и многие другие. Главной гастроточкой курорта считается ресторан краснополянской кухни "Каштан", где меню составлено из местных специалитетов. Здесь можно заказать черноморского рапана, запеченного с сулугуни и белыми грибами, салат с адлерской форелью собственного копчения, стейк мясника с фермерским сыром и вялеными томатами, каштановый суп с гребешком и черным трюфелем. Всего на Курорте Красная Поляна более 50 ресторанов и кафе, так что гурманы смогут наслаждаться новыми необычными блюдами каждый день!
Новая площадка для уединенной работы в деловой атмосфере поможет не потерять на отдыхе продуктивность. На курорте этот формат отдыха назвали workation: он позволяет совместить решение рабочих вопросов и отпуск всей семьей в горах, и таким образом бороться с выгоранием.
Сейчас на курорте действует специальное предложение на проживание в апартаментах "Горки Город". По промокоду КРАСНАЯПОЛЯНА действует скидка в 15 процентов. Чтобы забронировать номер, нужно ввести промокод на сайте kpresort.ru. Собственная система бронирования курорта дает возможность выбрать высоту проживания - динамичный уровень Поляна 540 или атмосферу спокойствия и умиротворения Поляны 960.