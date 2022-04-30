Россияне готовятся путешествовать при закрытых аэропортах

Российские туристы готовятся к летним отпускам при закрытых аэропортах в южной части страны, раскупая билеты на поезда и автобусы. По данным сервиса для путешествий OneTwoTrip, доля бронирований железнодорожных билетов на май и июнь выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
"По данным бронирований на май-июнь 2022 года, доля железнодорожных билетов среди покупок клиентов составляет 41,3%. Показатель в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличился на треть",
- рассказала "РГ" представитель сервиса Елена Шелехова.
Самыми популярными направлениями поездок с 1 мая по 30 июня традиционно стали столицы. Более четверти всех железнодорожных билетов куплено в Москву и 14,2% - в Санкт-Петербург. Также в числе самых популярных направлений Сочи, Краснодар, Симферополь и Ростов-на-Дону.
Спрос на автобусные поездки вырос в конце весны и начале лета вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На автобусах чаще всего по внутренним направлениям планируют поездки в Москву (доля бронирований 23,3%), Санкт-Петербург (12,2%) и Ростов-на-Дону (4%). Также в список самых востребованных направлений поездок на автобусе вошли Краснодар, Севастополь, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Астрахань, Брянск. При этом пока это ранние бронирования, так что список лидирующих направлений может ещё значительно измениться, отмечают в OneTwoTrip.