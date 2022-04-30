Россияне готовятся путешествовать при закрытых аэропортах

Российские туристы готовятся к летним отпускам при закрытых аэропортах в южной части страны, раскупая билеты на поезда и автобусы. По данным сервиса для путешествий OneTwoTrip, доля бронирований железнодорожных билетов на май и июнь выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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"По данным бронирований на май-июнь 2022 года, доля железнодорожных билетов среди покупок клиентов составляет 41,3%. Показатель в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличился на треть",

- рассказала "РГ" представитель сервиса Елена Шелехова.

Самыми популярными направлениями поездок с 1 мая по 30 июня традиционно стали столицы. Более четверти всех железнодорожных билетов куплено в Москву и 14,2% - в Санкт-Петербург. Также в числе самых популярных направлений Сочи, Краснодар, Симферополь и Ростов-на-Дону.

Спрос на автобусные поездки вырос в конце весны и начале лета вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.