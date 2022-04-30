Мэр Ялты: турпоток на майские праздники будет не ниже прошлогоднего

Турпоток в Ялту на майские праздники будет сопоставим с показателями прошлого года за аналогичный период или даже больше. Такой прогноз сделала мэр курорта Янина Павленко.
По ее словам, сейчас для города в частности и республики в целом главный вопрос – это транспортная доступность. Чиновники ожидают, что на местную инфраструктуру ляжет большая нагрузка, так как в текущих условиях большинство туристов будет приезжать в регион на собственных автомобилях. При этом их количество вполне способно компенсировать сокращение турпотока из-за закрытия аэропорта Симферополя.
«Майские праздники, действительно, будут для нас хорошим индикатором. Поэтому мы ожидаем, что цифра будет не ниже, чем прошлогодняя», – заявила Янина Павленко.
Мэра поддержал и депутат ГД от Республики Крым Алексей Черняк. Парламентарий добавил, что немалая часть туристов готова прибыть на полуостров по железной дороге. Тем более что число составов сейчас значительно увеличилось, это дает возможность заместить дефицит авиаперевозки.
Отметим, в прошлом году на майские праздники в Ялте отдохнуло 250 тыс. гостей. Это на 72% больше, чем в допандемийном 2019-м, и является своеобразным рекордом для курорта. Впрочем, местные отельеры, с которыми пообщался портал TourDom.ru, имеют другую точку зрения. Так, управляющие ялтинскими гостиницами фиксируют значительное число отмен бронирований. Основная причина – туристы предпочли отказаться от отдыха в Крыму вообще, чем потратить существенное время на дорогу на поезде или автомобиле.