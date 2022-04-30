Мэр Ялты: турпоток на майские праздники будет не ниже прошлогоднего

Турпоток в Ялту на майские праздники будет сопоставим с показателями прошлого года за аналогичный период или даже больше. Такой прогноз сделала мэр курорта Янина Павленко.

По ее словам, сейчас для города в частности и республики в целом главный вопрос – это транспортная доступность. Чиновники ожидают, что на местную инфраструктуру ляжет большая нагрузка, так как в текущих условиях большинство туристов будет приезжать в регион на собственных автомобилях. При этом их количество вполне способно компенсировать сокращение турпотока из-за закрытия аэропорта Симферополя.

«Майские праздники, действительно, будут для нас хорошим индикатором. Поэтому мы ожидаем, что цифра будет не ниже, чем прошлогодняя», – заявила Янина Павленко.

Мэра поддержал и депутат ГД от Республики Крым Алексей Черняк. Парламентарий добавил, что немалая часть туристов готова прибыть на полуостров по железной дороге. Тем более что число составов сейчас значительно увеличилось, это дает возможность заместить дефицит авиаперевозки.