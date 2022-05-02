Дворец любви, который покорил сердце неприступной красавицы

Этот особняк в Казани до сих пор привлекает внимание своей необычной красотой. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Клеткин/wikimedia.org Клеткин/wikimedia.org

Дом Зинаиды Ушковой на Кремлевской (бывшая Воскресенская) улице поражает эклектикой. Его гости словно путешествуют по разным стилям и эпохам. Сказочные интерьеры в полной мере отражают силу чувств, которые испытывал Алексей Ушков к Зинаиде Высоцкой.

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Алексей был сыном главы «Товарищества химических заводов П. К. Ушкова и К°», а его дедушка Алексей Губкин был чайным магнатом. Ушков познакомился с Зинаидой во время учебы в Казанском университете. Отец девушки Николай Высоцкий был профессором хирургической патологии. Молодой человек пылко влюбился в Зинаиду, но она не сразу ответила на его чувства.

Легенда гласит, что новый дом должен был растопить лед в сердце Зинаиды. Когда девушка увидела дворец, то согласилась стать женой Алексея. Впрочем, общепринятая версия гласит, что особняк был свадебным подарком Алексея своей невесте, то есть заветное согласие было получено раньше. Впрочем, если невеста и сомневалась, то такой дом в любом случае должен был произвести на нее впечатление. Инициалы невесты спрятаны в вензель над окном второго этажа.

Алексей Константинович пригласил для перестройки особняков в Казани и в Москве архитектора Карла Людвиговича Мюфке и распорядился не жалеть средств. В итоге архитектору даже приходилось преодолевать свою природную экономность. Предание говорит о том, что когда Мюфке поинтересовался в каком стиле перестроить дом в Казани, то Ушков заявил, что денег хватит на все стили сразу. Впрочем, в действительности эклектика кажется продуманным решением, хотя разнообразие стилей изумляет.

Парадный вестибюль отделан в стиле шинуазри с подражанием китайским и японским интерьерам — с типичными орнаментами, цветами сакуры, инкрустированными яшмой, драконами под потолком, на стене и на лестнице и фигуркой самурая. Кстати, прикосновение к его животу приносит счастье. На стенах — рисунки экзотического восточного быта, а их поверхность отделана так, чтобы напоминать шелковые обои. Витражи для прихожей были изготовлены в мастерской Шарля Шампиньоля.

Гостиная же переносит посетителей в начало XIX века, так как она оформлена в стиле ампир и отражает увлечение Алексея личностью Наполеона Бонапарта. Его монограмму можно увидеть на потолке. В таком же стиле оформлен кабинет Ушкова. До наших дней дошел массивный камин, канделябры и фигура бронзового зубра. В отделке использовался уральский змеевик.

Курительная комната в эркере особняка отделана в мавританском стиле. По замыслу заказчика, внутреннее убранство отсылает к мечети. Кабинет украшен традиционным орнаментом, на дверях можно видеть суры из Корана, а ручки сделаны в форме женских серег.

В столовой царит дух готики, который подчеркивается панелями из мореного дуба. Будуар Зинаиды Ушковой оформлен в стиле рококо с непременными завитками, а спальня супругов сохранила черты барокко.

Azmanova Natalia/wikimedia.org

Но подлинная жемчужина дворца — это зимний сад, ведь Зинаида обожала цветы. Помещение стилизовано под настоящий грот, поэтому стены отделаны ракушечником, а с потолка свисают сталактиты. Стены обвивают вьющиеся растения, зелень видна и в расселинах. В центре комнаты возвышался фонтан, но он не сохранился. Остался только маленький фонтанчик в форме рыбы в стене. Также в зимнем саду есть и аквариум. Благодаря венецианским окнам и утраченному ныне фонтану в солнечный день создавался эффект радуги.

Дворец был не только сказочно красив, но и оснащен по последнему слову техники — там провели центральное отопление, водопровод и другие достижения цивилизации. Благодаря особой кладке стен в кладовой, где хранились продукты, всегда было холодно.

Красивая история любви закончилась довольно быстро. Через три года Алексей Константинович и Зинаида Николаевна расстались. Впоследствии Ушков женился на балерине Большого театра Александре Балашовой. После революции они эмигрировали.