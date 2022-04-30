Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

5 лучших направлений для отдыха на майские

Inc-Newsиещё 1

Россияне активно раскупают майские тур на поездки внутри страны.

5 лучших направлений для отдыха на майские
Фото: Inc-NewsInc-News

Десятки тысяч россиян готовы устремиться в майские праздники в разные города и страны. И, как и в прошлые годы, по словам гендиректора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, на первом месте по популярности Санкт-Петербург.

На вторую строчку рейтинга выбралась стремительно набирающая популярность Казань.

Одним из лидеров продаж майских туров стала Махачкала.

Очень много туристов устремится в начале мая в Калининград, Минск и Сочи.

В тренде в этом году Псков, Кострома, Нижний Новгород, Великий Новгород, Ярославль.

Если же брать ТОП-5 самых популярных у россиян городов в этом году на майские праздники, это, по словам специалиста, Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Кисловодск.

Отдых в России,Юрий Кузнецов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители