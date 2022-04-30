5 лучших направлений для отдыха на майские

Россияне активно раскупают майские тур на поездки внутри страны.

Десятки тысяч россиян готовы устремиться в майские праздники в разные города и страны. И, как и в прошлые годы, по словам гендиректора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, на первом месте по популярности Санкт-Петербург.

На вторую строчку рейтинга выбралась стремительно набирающая популярность Казань.

Одним из лидеров продаж майских туров стала Махачкала.

Очень много туристов устремится в начале мая в Калининград, Минск и Сочи.

В тренде в этом году Псков, Кострома, Нижний Новгород, Великий Новгород, Ярославль.