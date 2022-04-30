5 лучших направлений для отдыха на майские

Россияне активно раскупают майские тур на поездки внутри страны.
Десятки тысяч россиян готовы устремиться в майские праздники в разные города и страны. И, как и в прошлые годы, по словам гендиректора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, на первом месте по популярности Санкт-Петербург.
На вторую строчку рейтинга выбралась стремительно набирающая популярность Казань.
Одним из лидеров продаж майских туров стала Махачкала.
Очень много туристов устремится в начале мая в Калининград, Минск и Сочи.
В тренде в этом году Псков, Кострома, Нижний Новгород, Великий Новгород, Ярославль.
Если же брать ТОП-5 самых популярных у россиян городов в этом году на майские праздники, это, по словам специалиста, Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Кисловодск.