Юг Красноярского края станет туристическим центром

— Когда мы говорили о развитии туристической отрасли, то рассматривали тему гораздо шире — это и Саяно-Шушенский заповедник, природный парк Ергаки. Надеюсь, что это будет и Минусинск. Инвесторов, в основном, останавливают сложности с приобретением участков. Имеются новаторские предложения, позволяющие упростить порядок получения земли для реализации инфраструктурных проектов. В Ергаках нет гостиниц уровня четырёх-пяти звезд. А с учётом того количества людей, которые едут в природный парк, наличие данной инфраструктуры позволило бы не только увеличить количество туристов и средств, которые они там тратят, но и повысить качество предоставляемых услуг. Мы зафиксировали определённые решения, которые в дальнейшем рассмотрим на заседании комитета, — прокомментировал председатель комитета Александр Новиков.