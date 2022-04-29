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2 часа назад

Татарстан попал в топ-7 регионов по популярности среди туристов

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Татарстан попал в семерку регионов, наиболее популярных среди туристов, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании по подготовке к летнему туристическому сезону.

Татарстан попал в топ-7 регионов по популярности среди туристов
Фото: Фото: realnoevremya.ruФото: realnoevremya.ru

В тройку вошли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, а Татарстан занял четвертое место. За ними следуют Ставропольский край, Московская область и Крым.

Также в Татарстане по сравнению с прошлым годом наблюдаются существенные темпы прироста турпотока. Аналогичная ситуация — в Башкирии, Пермском и Алтайском краях, а еще в Самарской области.

На совещании вице-премьер поручил Ростуризму и Минтрансу обеспечить качество и доступность отдыха во всех регионах России.

На днях сообщалось, что Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по спросу посуточной аренды квартир и домов на майские праздники в 2022 году. Республика занимает шестое место — на ее долю приходится 4% запросов.

Известно, что в столице республики на майские праздники ожидается более 100 тысяч туристов, а средняя загрузка гостиничных объектов на этот период составляет 60—90%. Всего в Казани открыто 229 гостиничных объектов, которые могут принять более 16 тысяч туристов. В среднем гостиницы в марте этого года были загружены на 52%, на майские праздники загрузка в некоторых из них уже полная.

Отдых в России,Дмитрий Чернышенко,Минтранс РФ,Ростуризм,
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