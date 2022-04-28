Риелтор объяснил почти двукратный рост цен на недвижимость в Крыму

Цена на недвижимость в Крыму в ближайшее время не упадет, считает эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков. Так он оценил новость об увеличении на 80 процентов стоимости жилья на полуострове. Причины такого повышения цен риелтор назвал в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Максим Змеев / Reuters Максим Змеев / Reuters

Спрос рождает предложение

С 2020 года средняя цена недвижимости на полуострове увеличилась на 80 процентов.

«Повышение цен началось после пандемии и не только в Крыму. Все Черноморское побережье подорожало в 2 раза. Некоторые объекты подорожали больше чем на 100 процентов. Связано это было с тем, что люди не могли уезжать. Они продавали свою недвижимость за рубежом и приобретали недвижимость в Крыму и в Сочи», — заявил эксперт по недвижимости.

По словам риелтора, полуостров продолжает привлекать не только новых инвесторов, но и людей, которые мечтают жить на морском побережье.

«В Крыму в ближайшем обозримом будущем цены падать не будут, потому что место спросом пользуется. Люди продолжают вкладываться туда, поэтому все останется так, как есть сегодня», — считает Бендриков.

«Дешеветь не будет точно»

Бендриков рассказал, что общался с крымскими коллегами, которые подсказали точные цены на недвижимость.

«В Ялте есть интересные земельные участки. Там 6 соток земли стоят 11 миллионов. Цена сравнима с направлением Новой Риги в Москве. Продается и пользуется спросом. Дешеветь не будет точно», — поделился своим мнением эксперт.

При этом риелтор уверен, что обогнать Москву по стоимости недвижимость Крым пока не сможет.