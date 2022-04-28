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1 час назад

«Россия» поставила рейсы в Сочи из семи регионов

TourDom

Авиакомпания «Россия» с 28 апреля запускает полетную программу в Сочи из семи субъектов РФ. Рейсы выполняются совместно с туроператором Библио-Глобус.

«Россия» запустит рейсы в Сочи из семи регионов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, вылеты на курорт осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Уфы. На направлениях заявлены воздушные суда Boeing 737-800.

Из Москвы и Северной столицы запланированы ежедневные рейсы, из остальных городов «Россия» готова отправлять туристов на Черное море 2 раза в неделю.

Чартерная пассажирская перевозка включена в пакеты Библио-Глобуса, поэтому на сайте авиакомпании купить билеты на данные вылеты, как правило, нельзя. Тем не менее их можно приобрести напрямую у туроператора, хотя это не всегда выгоднее организованного тура.

Так, например, билет Москва – Сочи – Москва с вылетом 3 мая и возвратом 10-го обойдется пассажиру в 33 тыс. руб., в то время как турпакет на неделю в эти же даты стоит от 37 тыс. руб. при одноместном размещении.

Кроме того, в условиях санкций и ограниченного внешнего туризма полеты в Сочи из столицы и регионов выполняет большинство компаний, что сказывается и на стоимости дороги, а значит, найти недорогие варианты можно даже на период майских праздников.

Отметим, помимо Библио-Глобуса турпакеты в Сочи из Москвы заявлены также у многих других туроператоров, но уже на регулярной перевозке: «Уральских авиалиниях», AZUR air, Nordwind, S7 Airlines, «Аэрофлоте» и др.

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