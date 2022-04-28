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2 часа назад

Российским туристам назвали плюсы путешествия к Черному морю автобусным чартером

Такая поездка хоть и станет весьма продолжительной, зато недорогой и с гарантией доставки прямо к месту проживания.

Раскрыты плюсы путешествия к Черному морю автобусным чартером
Фото: motor1motor1

В компании «Интурист», которая организует в этом году автобусные туры на черноморские курорты, рассказали о преимуществах такого путешествия. Во-первых, из Москвы можно попасть прямиком в Лазаревское, Сочи, Лоо, Адлер, Анапу, Геленджик, Симферополь и Феодосию. Во-вторых, используемые автобусы класса Setra и MAN 2018 и 2019 годов выпуска имеют просторный салон и большое багажное отделение. Так что, длительное путешествие не покажется слишком утомительным.

К тому же весь транспорт оборудован туалетами и Wi-Fi. В салонах установят кулеры с водой, туристы смогут заварить чай или кофе. Между сидящими друг за другом пассажирами достаточно много места, чтобы с удобством откинуть кресло и не мешать при этом сидящим сзади туристам.

Помимо этого компания гарантирует безопасность в дороге, сменяемых друг друга опытных водителей, санитарные и технические остановки. Ну, и, наконец, один из главных плюсов – цена. Стоимость тура с включенным переездом, трансфером и проживанием начинается от 20 тысяч рублей на неделю на двух человек. Как говорится, дешевле только даром.

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