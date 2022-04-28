Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Сочи

Россияне смогут открыть купальный сезон в Сочи уже в конце мая или начале июня. К этому времени температура воды достигнет 20 градусов. Сейчас вода на Черноморском побережье прогрелась только до 11-14 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

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"Усредненные данные говорят о том, что в Сочи переходит температура воды через 20 градусов в конце мая и в первых числах июня. А 22 градуса — к середине июня. В любом случае существенно температурный фон в этом году отличаться не будет",

— сказал он на пресс-конференции.

По данным Гидрометцентра, сейчас температура воды в Сочи составляет 14 градусов, аналогично в Туапсе, Евпатории и Керчи, в Геленджике и Анапе — 13, в Феодосии — 12, в Ялте и Алуште — 11. "На севере Каспийского моря теплее, но все-таки еще прохладно. В Астрахани 17, в Махачкале 17 — там мелководье, поэтому там быстрее нагревается от солнечной энергии вода. В Дербенте 15, в Баку — 16", — добавил Вильфанд.

Наиболее близок сейчас к комфортным 20 градусам температурный фон в Греции — вода там прогрелась уже до 18 градусов. В Турции наиболее сильно вода прогрелась в Измире и Антальи - до 19-20 градусов.

"На Кипре температура воды 19-20 градусов и в Александрии 19. На Красном море гораздо веселее — в Хургаде 23 градуса, в Шарм-эш-Шейхе — 24. В Абу-Даби — 28",