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25 минут назад

Стали известны наиболее популярные места у туристов в Ленобласти

Ivyborg.ru

Среди самых востребованных туристических направлений региона ― Выборг, Гатчина, северное побережье Финского залива, Шлиссельбург и Ивангород. Такую информацию озвучили в Северо-Западном региональном отделении Российского Союза Туристской Индустрии.

Стали известны наиболее популярные места у туристов в Ленобласти
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

Чаще всего, кроме самих ленинградцев, в регион приезжают на выходные и в отпуска жители Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Карелии. Отдельно было отмечено, что большой популярностью пользуются экологические маршруты: «Гряда Вярямянселькя» в Приозерском районе, Линдуловская роща, Раковые озера в Выборгском районе.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти к концу 2022 года будет создано 10 новых экологических маршрутов. В общей сложности в регионе будут действовать 43 экотропы.

Отметим, что двухдневный маршрут «Истории и тайны Средневекового Выборга» внесен в перечень национальных. Его создали в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». А «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.

Отдых в России,Российский союз туриндустрии,
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