Стали известны наиболее популярные места у туристов в Ленобласти

Среди самых востребованных туристических направлений региона ― Выборг, Гатчина, северное побережье Финского залива, Шлиссельбург и Ивангород. Такую информацию озвучили в Северо-Западном региональном отделении Российского Союза Туристской Индустрии.

Фото: Ivyborg.ru Ivyborg.ru

Чаще всего, кроме самих ленинградцев, в регион приезжают на выходные и в отпуска жители Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Карелии. Отдельно было отмечено, что большой популярностью пользуются экологические маршруты: «Гряда Вярямянселькя» в Приозерском районе, Линдуловская роща, Раковые озера в Выборгском районе.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти к концу 2022 года будет создано 10 новых экологических маршрутов. В общей сложности в регионе будут действовать 43 экотропы.