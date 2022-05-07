Карты таро и старейший самовар: 3 необычных музея Иркутска

Этот сибирский город — Иркутск — славится не только близостью к крупнейшему пресноводному озеру. В нем можно найти массу интересных музеев. О трех из них сегодня расскажет «Рамблер».

Музей магии и рукоделия

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 2

В этом музее экспозиция специфическая сама по себе. Но если вы хотя бы раз интересовались эзотерикой, то посещение такого места наверняка оставит приятное впечатление и добавит в копилку ваших знаний что-нибудь новенькое. Жемчужиной экспозиции стала коллекция карт таро — она насчитывает более ста колод. Также в музее можно найти редкие книги по эзотерике и приобрести сувениры авторства местных рукодельниц.

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Музейно-ресторанный комплекс «Собрание Спешилова»

Адрес: ул. Седова 42/1

Прежде чем окунуться в великолепие русского застолья, рекомендуем посетить с экскурсией музейную часть этого комплекса. Шаг за шагом вы изучите историю появления самоваров в России, а также узнаете, почему именно Иркутск занимает такое значимое место в развитии чайной индустрии. Экспозиция делится на постоянную и временную. Например, в 2020 году коллекция пополнилась антикварными кортиками, винтажным парфюмом и предметами красоты ушедшей эпохи. Их расположили во втором зале. Но что всегда можно увидеть, приходя сюда, — это самые разные самовары во главе со старейшим тульским самоваром, которому 228 лет.

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Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

Адрес: Байкальский тракт 47 км

Совершить краткое и насыщенное событиями путешествие во времени можно, отправившись в «Тальцы». Этот музейный комплекс под открытым небом является уникальным хранилищем памятников истории и культуры народов Восточной Сибири. Здесь туристы могут изучить материальную и духовную культуру народов Прибайкалья — русских, бурят, эвенков, особенности их быта и повседневной жизни, традиций и обычаев. Также у посетителей есть возможность посетить мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол, глиняной посуды и росписи игрушек. Иркутяне рекомендуют приезжать в «Тальцы» в праздники, когда в музее организуют народные гуляния — яркие и запоминающиеся.

vk.com/irkutsk.talci