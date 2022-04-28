В Ростуризме оценили рост цен на отдых в России

Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила повышение стоимости путешествий по популярным у туристов внутрироссийским направлениям. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает ТАСС.

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По словам руководителя ведомства, рост цен на отдых в большинстве регионов страны находится в пределах сезонных колебаний и не превышает уровень инфляции. При этом специалист отметила, что по ряду направлений зафиксировано повышение цен на проживание в отелях премиального сегмента, четырех- и пятизвездочных гостиницах, до 50 процентов.

«В первую очередь это связано с острым дефицитом и нехваткой таких гостиниц на текущий момент, особенно на курортных территориях»,

— объяснила эксперт.

Кроме того, Догузова заявила, что ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Роспотребнадзором незамедлительно пресекает все обнаруженные случаи недобросовестной конкуренции. Например, если туроператор или отель в одностороннем порядке отменяет брони и пытается перепродать эти же самые номера по повышенной стоимости.