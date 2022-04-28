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28 минут назад

Власти Петербурга рассказали об ожидаемом количестве туристов в этом году

Вечерняя Москва

Больше пяти миллионов гостей ожидают в Санкт-Петербурге в туристическом сезоне — 2022. Об этом рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Власти Петербурга заявили об ожидаемом количестве туристов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, местные власти рассматривают два сценария. Первый, пессимистический — это от трех до пяти миллионов человек. Базовый сценарий — это больше пяти миллионов гостей.

По словам Корнеева, при расчете ориентировались на опыт прошлых лет, когда на ситуацию влияла пандемия коронавируса.

По итогам прошлого года Санкт-Петербург посетило 5,8 миллиона российских туристов и 250 тысяч иностранных гостей. Большая часть российских туристов традиционно останавливалась у друзей или родственников, поэтому загрузка гостиниц была не на максимальном уровне, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в пятерку лидеров среди наиболее востребованных направлений по программе туристического кешбэка с начала года. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила глава регионального министерства культуры и туризма Елена Харламова.

Отдых в России,Сергей Корнеев,Правительство Санкт-Петербурга,
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