Россияне выбрали Сочи, Крым и Калининград лучшими местами для перезагрузки

«Что касается переезда, то 77% участников опроса уверены, что для личной перезагрузки подходят российские города или страны СНГ. Остальные рассматривают для переезда только зарубежье», — говорится в результате исследования.

Из российских регионов лучшими местами для переезда респонденты назвали Сочи — 19%, города Крыма и Калининград — по 15%, города Сибири — 11%, Алтай — 9% и Анапу — 8%. Также некоторым россиянам показались привлекательными Карелия, Геленджик, Сахалин и Камчатка.

Также аналитики выяснили отношение россиян к дауншифтингу — социальной тенденции, основанной на поиске баланса между досугом и работой, фокусировании на собственных желаниях вместо стремления к экономическому успеху. Такую философию жизни одобряют 79% опрошенных.

Говоря об опыте дауншифтинга, 44% рассказали, что сменили должность на менее оплачиваемую и предполагающую меньшую ответственность, 18% — стали фрилансером, 11% — ушли с работы, а материальное обеспечение взял на себя супруг или родственник, 8% — уехали в другую страну город или местность и сменили вид деятельности с понижением в должности, а еще 6% — ушли с работы «в никуда» или живут на пассивный доход.