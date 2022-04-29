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1 час назад

Опрос: россияне выбрали Сочи, Крым и Калининград лучшими местами для переезда и перезагрузки

Газета.Ruиещё 1

Россияне рассказали, куда они бы хотели переехать сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса аналитического центра сервиса «Зарплата.ру».

Россияне выбрали Сочи, Крым и Калининград лучшими местами для перезагрузки
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Что касается переезда, то 77% участников опроса уверены, что для личной перезагрузки подходят российские города или страны СНГ. Остальные рассматривают для переезда только зарубежье», — говорится в результате исследования.

Из российских регионов лучшими местами для переезда респонденты назвали Сочи — 19%, города Крыма и Калининград — по 15%, города Сибири — 11%, Алтай — 9% и Анапу — 8%. Также некоторым россиянам показались привлекательными Карелия, Геленджик, Сахалин и Камчатка.

Также аналитики выяснили отношение россиян к дауншифтингу — социальной тенденции, основанной на поиске баланса между досугом и работой, фокусировании на собственных желаниях вместо стремления к экономическому успеху. Такую философию жизни одобряют 79% опрошенных.

Говоря об опыте дауншифтинга, 44% рассказали, что сменили должность на менее оплачиваемую и предполагающую меньшую ответственность, 18% — стали фрилансером, 11% — ушли с работы, а материальное обеспечение взял на себя супруг или родственник, 8% — уехали в другую страну город или местность и сменили вид деятельности с понижением в должности, а еще 6% — ушли с работы «в никуда» или живут на пассивный доход.

Опрос проводился 20-25 апреля среди 1 940 россиян.

Ранее были названы самые желанные города России для переезда ради работы.

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