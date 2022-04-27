Россиянам рассказали о преимуществах отдыха на Байкале со стороны Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил российским туристам, чем привлекателен берег озера Байкал в республике. Преимущества отдыха на озере со стороны Бурятии сообщает РИА Новости.

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«У нас больше разнообразия. У нас есть так же, как в Иркутске, гора и вода. У нас песчаные пляжи, у нас купаются, вода прогревается до 19 градусов, в Чивыркуйском заливе — до 24 градусов», — рассказал глава региона.

Цыденов отметил, что в республике есть удобные для отдыха пляжи, самый длинный из которых расположен на перешейке между Святым Носом и Баргузином. Его протяженность составляет около 21 километра. «Этот пляж еще и удивительно красивый. Там туристы ночью спят, а медведи у них доедают остатки ужина за палаткой. Это правда, так и есть», — добавил он.

По словам главы Бурятии, долгое время транспортная доступность республики была более низкой, чем у Иркутской области, однако в настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону и до региона можно добраться на различных видах транспорта.