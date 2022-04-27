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1 час назад

Туристам рассказали, как отправиться в Крым на майские праздники

Парламентская газета

Россиянам рассказали, как попасть в Крым на майские праздники в период закрытия аэропортов на юге страны. В путешествие можно отправиться на поезде, автобусе и машине, напомнили ФАН в Управлении туризма Севастополя.

Туристам рассказали, как отправиться в Крым на майские праздники
Фото: Игорь Самохвалов/ПГИгорь Самохвалов/ПГ

Так, для граждан запустили дополнительный поезд «Таврия» сообщением Москва — Симферополь. Он будет работать все майские праздники вплоть до 15 мая. Также можно прилететь в аэропорт Минеральные Воды, затем сесть на поезд Минеральные Воды — Симферополь, а потом добраться на автобусе либо такси до Севастополя.

«До Севастополя можно добраться и личным транспортом, проехав по живописному Крымскому мосту — самому длинному мосту в Европе и России. Майские праздники — время путешествий. За новыми впечатлениями приезжайте отдыхать в Севастополь!», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России до 1 мая. Изначально ограничения были введены с 24 февраля, они затронули 11 аэропортов.

Между тем, зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заявила о необходимости отмены требования, по которому при заселении отдыхающие должны предъявлять справки об отсутствии контактов с заболевшими COVID-19. С таким предложением к депутату обратились руководители российских санаториев и представители профессиональных сообществ в сфере санаторно-курортного лечения.

Отдых в России,Наталья Костенко,Росавиация,Госдума,
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