Крыму предрекли аномальную жару

В конце XXI века летняя температура в Крыму значительно повысится. Аномальную жару на полуострове предрекли ученые Института географии РАН, слова экспертов передает «Газета.Ru».

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Специалисты исследовали изменение режима осадков и температуры в Крыму в XX-XXI столетиях. Они пришли к выводу, что к середине текущего века экстремально жаркие летние дни на полуострове будут случаться чаще в шесть раз, а к концу столетия их количество дойдет до сорока в год. Помимо этого, осадки сократятся на 15-40 процентов.

В период с 1981-го по 2010-й год аномальная жара наблюдалась в Крыму четыре-восемь дней в году. Согласно прогнозам, в конце века повышение средней летней температуры дойдет до шести градусов Цельсия в худшем случае или до 2,5 градуса Цельсия — в лучшем. Показатель в зимнее время года также вырастет — до 3,5 или 1,5 градуса Цельсия.

Резкое изменение температуры на полуострове связано с глобальным потеплением, естественными климатическими колебаниями в Северной Атлантике, ростом температуры Черного моря и явлением Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане — прим. «Ленты.ру»). Автор исследования и завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов призвал подготовиться к грядущим изменениям и по возможности уменьшить последствия изменения климата.