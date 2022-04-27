Отдых до 10 тысяч: где провести майские праздники

Сходить в парк можно всегда, а длинные выходные лучше потратить на путешествия поинтереснее. "Рамблер" расскажет, в каких городах России можно отдохнуть дешевле 10 000 рублей.

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Тула

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Нельзя приехать в Тулу и не зайти в музей пряника. Здесь можно увидеть самый маленький и самый большой пряники в России и запастись сувенирами. Далее загляните в музей самоваров — это ещё одна визитная карточка Тулы. Тут есть, например, сбитенник конца XVIII века и самовар объемом 70 л.

Из обязательного к посещению — творческий индустриальный кластер Октава, где постоянно проходят интересные события согласно программе. Например, лекции и кинопросмотры. Рядом с тульским кремлем находится Казанская набережная, которую реконструировали и превратили в современное пространство.

Также вы можете посетить усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне — дорога из города займет примерно полчаса. Здесь в буквальном смысле слова оживает история, выставка очень интерактивная.

Билеты: поезд — от 927 рублей.

Жилье: от 460 рублей за сутки.

Псков

Псков — это маленький, который знаменит своей системой храмов. Они даже включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дело в том, что там хранятся старинные фрески и усыпальницы князей и княгинь.

Еще один объект в списке Всемирного наследия — Гремячая башня. Это самая высокая каменная башня Псковской крепости, с которой открывается вид на реку Пскову. В городе также находится Мирожский дендропарк, там можно отдохнуть после прогулок и покормить уточек.

Билеты: поезд — от 4 655 рублей.

Жилье: от 600 рублей за сутки.

Казань

Знакомство с городом можно начать с прогулки по пешеходной улице Баумана. Чтобы взглянуть на Казань с высоты, поднимитесь на колокольню Богоявленского собора — оттуда открывается впечатляющий вид. Дальше отправляйтесь в Казанский кремль. На его территории находится мечеть Кул Шариф — один из символов города, который вы ещё не раз увидите на сувенирных магнитиках и открытках.

Обязательно пройдитесь по набережной озера Кабан. Недавно Казань признали признали гастрономической столицей России, так что выходные вы можете смело посвятить употреблению традциионных и современных блюд от местных шеф-поваров.