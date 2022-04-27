Отдых в Карелии в 2022: куда поехать и что посмотреть

Карелия — один из самых красивых и необычных регионов России, которое точно стоит посетить хотя бы раз в жизни. Это место спокойной и суровой северной природы, озер и магических природных заповедников. «Рамблер» расскажет, куда поехать и что посмотреть в Карелии.

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Недорогие турбазы в Карелии

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В Интернете можно найти множество вариантов для отдыха в Карелии. Мы подобрали несколько знаковых мест, которые пользуются особой любовью туристов.

Санаторий «Марциальные воды»

Из-за пандемии коронавируса спорт на отдых в санаториях вырос. Люди хотят не только привести себя в форму, но и поправить здоровье. Одним из самых известных мест считается санаторий «Марциальные воды».

Курорт находится в 55 км от Петрозаводска, столицы Карелии, в долине железистых минеральных источников, обладающих уникальными лечебными свойствами. Это Первый российский курорт, основанный в 1719 году Петром I.

В санатории лечат анемию, гипертонию, хронические ревматические заболевания сердца, системы кровообращения, болезней опорно-двигательного аппарата, нервной системы, эндокринной системы, органов пищеварения и дыхания.

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База отдыха «Уя»

База отдыха Карелии «Уя» располагается в одноименном поселке в Прионежском районе, недалеко от Петрозаводска. Турбаза находится прямо на берегу Онежского озера и окружена сосновым лесом.

Гости живут в отдельных коттеджах вместимостью 2-14 человек. В домах есть санузлы и все необходимое для комфортной жизни. Также на берегу озера также находится кемпинг с благоустроенными санузлами и душевыми. Гостям доступны несколько бань, кафе с вкусной едой, места для шашлыка и прочие развлечения.

База отдыха «Шишки»

В 18 километрах от водопада Кивач расположилась база отдыха «Шишки». Это отличная возможность посетить знаменитый водопад, а также съездить к древнему вулкану Гирвас.

Турбаза расположена на берегу озера Сундозеро, через который протекает река Суна. Из бонусов – здесь можно не только жарить шашлыки, но и рыбачить.

Что посмотреть в Карелии

Отдых в Карелии в 2022 году хорош в любой сезон. Летом здесь проходят различные фестивали, люди ездят по монастырям и изучают природные парки. В июне и июле можно застать белые ночи. А зимой туристы катаются на снегоходах и пробуют себя в зимней рыбалке.

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Онежское озеро

Онежское озеро считается вторым по величине пресным водохранилищем в Европе после Ладожского озера. Глубина его составляет 127 метров. Озеро образовалось около 12 тысяч лет назад, во время Валдайского оледенения. Сюда приезжают, чтобы поймать лосося и налюбоваться видами.

Основной вид рыбалки — троллинг (рыбалка на лодке или катере), так как с берега поймать что-то достаточно трудно. Базы отдыха сдают для этого катеры и катамараны, которые ведет специально обученный человек. Средняя цена пятичасовой рыбалки — 13-15 тысяч.

Ладожские шхеры

Ладожские шхеры — скалистый архипелаг на Ладожском озере, на вид шхеры ничуть не уступают норвежским фьордам. На этой территории сосредоточено порядка 650 малых скалистых островов, а также обрывистых скал.

Одна из самых узнаваемых скал носит необычное название «Бараньи лбы». Дело в том, что выступы этой скалы округлые. Форма их менялась под воздействием ледников, местные жители прозвали их «курчавые скалы».

Другой особенностью Ладожских шхер являются «Рифовые горы». Рифовыми горами называют отвесные скалистые обрывы. Их можно осмотреть, если подплыть к месту на байдарках или добраться в ходе пешей прогулки.

Водопад Кивач

Кивач — равнинный водопад, находится на русле Суны в Кондопожском районе. А еще это один из старейших горных парков в России. Белые ночи, суровые скалы, вечнозеленые леса, голубые озера и соединяющие их горные реки – все это поражает сознание. Удивительно, насколько природа может отличаться в разных уголках страны.

Горный парк «Рускеала»

Горный парк «Рускеала» — главная гордость Карелии. Здесь вы найдете удивительное сочетание мраморных гор, бирюзовых озер и бурной зелени. Сейчас здесь можно сходить на экскурсию в подземелье, покататься на лодке и вкусно поесть, а еще несколько веков назад тут в тяжелейших условиях добывали горную породу, которой впоследствии был украшен Исаакиевский собор.

До Рускеалы можно добраться на старинном «Рускеальском экспрессе», который до сих пор топят углем и погрузиться в атмосферу литературных произведений серебряного века. На сегодняшний день единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге.

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Остров Валаам

Остров Валаам находится в Карелии в северной части Ладожского озера. Это самый крупный из островов Валаамского архипелага. На его территории находятся заповедные святыни, а на протяжении долгих лет сохраняются эксклюзивные образцы русской церковной архитектуры, к которым устремляются не только паломники.

Более того, Валаам известен и своей трагической историей, так как остров был одним из самых известным из десятков мест ссылки инвалидов Великой отечественной войны.

Советы туристам

Реки и озера Карелии полны рыбы, поэтому в ресторане в первую очередь нужно заказывать блюда из свежего улова. Например, уху, которую здесь называют каларуока. Чаще всего ее готовят из сига или форели. На второе — майтокалакейтто, а именно тушеную в молоке рыбу. Можно попробовать и взять с собой вяленую рыбу, приготовленную по финским рецептам.

Традиционная карельская выпечка — калитки, открытые пирожки, которые напоминают ватрушки. Зачастую это несладкие изделия, которые наполнены начинкой из картошки, рыбы или сыра.

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