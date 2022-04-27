5 мест России, где березы шумят

«Отчего так в России березы шумят?», — поет группа «Любэ». Отчего? Мы не знаем. Но знаем, где их послушать. «Рамблер» собрал 5 мест в России, где можно любоваться на березы и слушать их.

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Печоро-Илычский заповедник

Республика Коми

Первый российский природный объект, включенный в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, уникальный лесной массив на территории Северного и Приполярного Урала. В изобилии произрастают не только березы, но и хвойные породы, дубы и осины. До природной территории трудно добраться даже на машине, зато туристов крайне мало — одна природа.

Путоранский заповедник

Красноярский край

Плато Путорана располагается в подзоне северной тайги: растут там в основном хвойные деревья. Ближе к западу начинаются леса с березами, а у севера растут их карликовые «собратья».

Валдайский национальный парк

Новгородская область

Насаждения с преобладанием березы занимают около 36% всего лесного массива, то есть около трети парка. Помимо шумящих берез в парке слышен плеск многочисленных озер и песни под гитару с туристических стоянок.

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Природный парк «Олений»

Липецкая область

На территории парка, помимо берез, растут бересклет бородавчатый, дуб, ивы, разнообразные грибы. На пролесках можно встретить местных лесных обитателей: лисиц, зайцев, сусликов и даже вятскую лошадь.

Лосиный остров

Московская область

Москвичам не нужно уезжать далеко, чтобы обнять березу: бело-черное дерево занимает 46 % лесной площади «Лосиного острова». Массив находится в черте города и Московской области. И да, лосей там встретить тоже можно.