Где в России можно увидеть невероятные цветочные пейзажи

Кто не знает знаменитый на весь мир праздник цветения сакуры в Японии, собирающий миллионы туристов? Говорят, ярые фанаты берут каждую весну двухнедельный отпуск и переезжают вслед за волной цветения японской вишни с южного острова Кюсю, где оно начинается раньше, в северные регионы - чтобы растянуть удовольствие.

Фото: Российская Газета Российская Газета

А Мекка всех цветоводов - знаменитый голландский сад весенних луковичных Кёкенхоф под Амстердамом? Сад открыт всего два месяца - с конца марта по май, но впечатлений после посещения хватает на много лет - и от самого сада, и от окружающих его разноцветных полей с цветущими тюльпанами, нарциссами, гиацинтами.

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На весь мир известен и фестиваль тюльпанов в Турции. К слову, турки устраивают необычайно пышное шоу, темпераментно доказывая, что это их земля, а вовсе не Нидерланды - настоящая родина тюльпанов.

При этом бескрайние поля ирисов и тюльпанов, азалий, пионов и даже индийских лотосов можно увидеть и в нашей стране. Надо только знать, куда и когда отправиться, и быть легким на подъем: из-за погоды цветение может сдвинуться, так что брать билеты лучше буквально накануне путешествия. "РГ" - Неделя подобрала самые интересные маршруты.

Дикие тюльпаны

Российская Газета

Где и когда: Калмыкия, апрель-май.

Чем интересны

В Калмыкии в заповеднике "Черные земли" открыт экомаршрут "Тюльпаны Маныча" - туристов привозят на остров Пятисотка на озере, где, как говорят, тюльпаны самые яркие и крупные. Цветение начинается с тюльпана двуцветкового, затем распускается желтый тюльпан Биберштейна, а завершается праздник цветением тюльпана Шренка. Он известен с XVI века и считается родоначальником всех культурных сортов.

Красный пион

Где и когда: Ульяновская область, конец мая.

Что интересного

Фестиваль "Дикий пион" проводят каждый год в Радищевском районе. Аленький цветочек из сказки про красавицу и чудовище - это и есть дикий пион. Именно эти ярко-красные цветы с шелковыми лепестками и пушистыми стебельками увидел сказочник Сергей Аксаков в Симбирской губернии, где часто гостил.

Сейчас популяция пиона резко сократилась из-за распашки степей и из-за красоты цветов, которые нещадно рвали на букеты. Растение занесено в Красную книгу. Полюбоваться пионами можно только в Долине пионов в Селищевой балке неподалеку от села Радищево. А в самом селе и на хуторе Березовском проводят фестиваль славянской культуры "Дикий пион". Место, где сохранились заросли пиона, нашел местный житель, учитель географии и талантливый фотограф Владислав Селищев. Он многое сделал, чтобы сохранить эту красоту, и теперь долина пионов носит его имя.

Лотосы

Российская Газета

Где и когда: Дельта Волги, Калмыкия, Астраханская, Волгоградская области, Краснодарский край, Дальний Восток, июнь - август.

Чем интересны

Реликтовые лотосовые заросли можно увидеть только на Дальнем Востоке - в нижнем течении Амура, Уссури, Тунгуски, Зеи, на острове Путятина. Лотосы росли в этих местах еще до ледникового периода. С похолоданием нежное растение приспособилось переносить зимние морозы. В дельте Волги растет индийский лотос. Как он сюда попал, неизвестно. Впервые его обнаружили в Чулпанском заливе около 200 лет назад, а в начале XX века для защиты этих уникальных цветов был основан Астраханский заповедник. Позже лотосы "перекочевали" на озера в Волгоградской области и побережье Каспия в Калмыкии, а затем на Таманский полуостров и в лиманы Азовского моря.

Азалии и камелии

Где и когда: Сочи, Красная Поляна, апрель-май.

Что интересного

Склоны гор Закавказья пестреют самыми разными цветами. Но волна цветения азалий (рододендронов) - это незабываемое зрелище. Чтобы его увидеть, можно отправиться в пеший маршрут, например, от села Барановка на гору с одноименным названием, с нее на гору Мосья и закончить поход в селе Разбитый Котел. По дороге можно увидеть чайные плантации, вдали синеет Черное море - и еще одно, ярко-желтое, плещется совсем рядом. Это цветут кустарники желтых азалий. Пейзаж, одним словом, сногсшибательный.